Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Một trong những hạng mục quan trọng là trung tâm điều hành đặt tại xã Nhà Bè, bên sông Mương Chuối. Đây được xem là "đầu não", nơi giám sát, điều khiển và phối hợp vận hành toàn bộ hệ thống chống ngập.

'Đầu não' dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM vận hành ra sao?

Trung tâm sử dụng hệ thống SCADA, có chức năng giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu. Từ đây, các thông số kỹ thuật và hoạt động của công trình được theo dõi, phục vụ việc điều phối 8 cống kiểm soát triều lớn cùng các hạng mục liên quan.

Trong đó, cống kiểm soát triều Mương Chuối có khẩu độ 160 m, lớn nhất dự án. Công trình gồm 4 cửa van và một âu thuyền dài 150 m, rộng 11 m để tàu thuyền tiếp tục lưu thông khi cống vận hành. Khi triều cường dâng cao, cửa van được điều tiết để ngăn nước từ bên ngoài tràn vào khu vực kiểm soát. Khi mực nước phù hợp, cửa van mở để hỗ trợ thoát nước ra sông. Công trình cũng góp phần hạn chế xâm nhập mặn.

Nhà điều hành cống Mương Chuối nằm tại khu vực xã Nhà Bè, cạnh cống Mương Chuối và sông Mương Chuối ẢNH: TRUNG NAM

Ngoài 8 cống kiểm soát triều lớn, dự án còn có khoảng 6 km đê bao, kè ven sông, 41 cống dọc đê và các trạm bơm với tổng công suất 120 m³/s. Khi vận hành đồng bộ, hệ thống được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa và giảm ngập cho khu vực trung tâm cùng vùng lân cận TP.HCM.

Tuy nhiên, công trình không thể giải quyết toàn bộ tình trạng ngập đô thị, nhất là ngập do mưa lớn hoặc các nguyên nhân khác. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào năng lực vận hành, dữ liệu quan trắc và sự phối hợp giữa các đơn vị.

Theo chủ đầu tư Trungnam Group, hệ thống sẽ tiếp tục được chạy thử để kiểm tra thông số kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các hạng mục. Ngày 25.11, toàn hệ thống ngăn triều dự kiến được vận hành liên hoàn, với hoạt động livestream từ 11 giờ đến 14 giờ tại trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối.