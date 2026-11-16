TP.HCM cuối thế kỷ 21: Có thể nóng thêm gần 4 độ C, tăng 3 tháng nắng nóng mỗi năm

TP.HCM có thể đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài hơn vào cuối thế kỷ 21, nếu phát thải khí nhà kính tiếp tục ở mức cao. Theo Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, nhiệt độ trung bình năm tại khu vực nội đô TP.HCM có thể tăng từ 3,5 - 3,7 độ C. Mỗi năm, thành phố có thể có thêm 90 - 110 ngày nắng nóng trên 35 độ C.

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Đây là kịch bản phát thải cao, được xây dựng nhằm phục vụ công tác đánh giá rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó, không phải dự báo chắc chắn về thời tiết trong tương lai.

Đáng chú ý, mức tăng nhiệt ở khu vực nội đô TP.HCM được tính toán cao hơn vùng ngoại ô. Nguyên nhân là thành phố đồng thời chịu tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Bê tông, nhựa đường cùng mật độ công trình dày đặc khiến nhiệt lượng tích tụ, làm khu vực trung tâm nóng hơn.

Theo kịch bản phát thải cao, cường độ đảo nhiệt đô thị tại TP.HCM có thể tăng thêm khoảng 0,36 - 0,38 độ C vào cuối thế kỷ, với mức cao nhất ở các khu vực trung tâm.

Không chỉ nhiệt độ trung bình tăng, số ngày nắng nóng cũng có thể kéo dài. Nếu mỗi năm tăng thêm 90 - 110 ngày có nhiệt độ trên 35 độ C, thời gian nắng nóng cộng dồn có thể tương đương khoảng 3 tháng. Trong khi đó, số ngày có nhiệt độ trên 38 độ C, vốn hiện gần như không đáng kể, có thể tăng lên khoảng 45 ngày mỗi năm vào cuối thế kỷ theo kịch bản trung bình đến cao.

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Tình trạng nóng lên còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Các nhà khoa học sử dụng chỉ số WBGT, kết hợp nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố môi trường để đánh giá mức độ căng thẳng nhiệt đối với cơ thể. Tại TP.HCM, số ngày mỗi năm vượt ngưỡng WBGT 32 độ C có thể tăng từ khoảng 100 ngày trong giai đoạn 1995 - 2014 lên 185 ngày vào cuối thế kỷ theo kịch bản phát thải cao. Đây là ngưỡng nguy cơ cao, đặc biệt với người lao động ngoài trời.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn có thể làm tăng nguy cơ sốt xuất huyết, nhu cầu điện phục vụ làm mát, lượng mưa và nguy cơ ngập úng tại TP.HCM.

Các con số trên cho thấy áp lực thích ứng với biến đổi khí hậu đối với thành phố trong dài hạn. Việc cải thiện hệ thống thoát nước, phát triển hạ tầng đô thị phù hợp và bảo vệ sức khỏe người dân sẽ ngày càng cần thiết.