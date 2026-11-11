Đồng Nai ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng El Nino ra sao?

UBND thành phố Đồng Nai vừa ra chỉ thị về việc chủ động tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino mùa khô năm 2026 - 2027 trên địa bàn.

Hồ Trị An (thuộc địa bàn Đồng Nai) cạn nước vào mùa khô 2023 ẢNH: LÊ LÂM

Chỉ thị nêu: Nhận định của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO (El Nino - Southern Oscillation là dao động khí hậu quy mô toàn cầu, đóng vai trò điều tiết quan trọng đối với các điều kiện thời tiết, khí hậu tại khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong đó có Việt Nam) đã chuyển sang trạng thái El Nino.

Theo dự báo, từ tháng 9 – 11.2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%; từ tháng 10 – 12.2026, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh, đạt xác suất cao nhất lên đến 95%; từ tháng 12.2026 - 2.2027, tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93%.

El Nino gần như chắc chắn sẽ làm mùa mưa kết thúc sớm, thiếu hụt mưa, nguồn nước; gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2026 - 2027, đặc biệt các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng là Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Tuy vậy, El Nino cũng có thể gây ra những đợt mưa, lũ cực đoan.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino gần như chắc chắn sẽ làm mùa mưa kết thúc sớm,thiếu hụt mưa, nguồn nước, nhưng cũng có thể gây ra những đợt mưa, lũ cực đoan

ẢNH: H.K

Trên địa bàn thành phố Đồng Nai, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn thành phố, tổng lượng mưa năm nay dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, và có khả năng kết thúc sớm (vào khoảng giữa tháng 11.2026).

Nhiệt độ trung bình các tháng mùa khô cao hơn trung bình hằng năm. Bước vào mùa khô, mực nước trên các sông suối giảm nhanh, tình trạng khô hạn, thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội, sinh hoạt của con người, cây trồng, vật nuôi…

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Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất.