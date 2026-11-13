Mới đầu tháng 11, Nam bộ đã nắng nóng 36 độ C

Trong những ngày đầu tháng 11, Nam bộ đã xuất hiện nắng nóng khá gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến 33 - 35 độ C. Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 11 có đến 8 lần nhiệt độ đạt và vượt lịch sử; xuất hiện khắp các tỉnh thành từ miền Đông đến miền Tây.



Mới đầu tháng 11, Nam bộ nắng nóng đến 36 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), nhiệt độ cao nhất trên Nam bộ ghi nhận tại Biên Hòa (Đồng Nai) vào ngày 8.11 lên đến 36 độ C; tăng 0,3 độ C so với lịch sử cách đây 5 năm.

Còn tại Nhà Bè (TP.HCM), mức nhiệt cao nhất là 35,5 độ C, cao hơn lịch sử 0,6 độ C ghi nhận cách đây 11 năm. Ở miền Tây, tại Trà Nóc (TP.Cần Thơ) cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 34,2 độ C, tăng 0,7 độ C so với lịch sử 7 năm.

Nguyên nhân do nền nhiệt độ trung bình trên cả nước tăng cao, phổ biến từ 0,5 - 1,5 độ C. Hiện tại, El Nino có cường độ rất mạnh khiến mùa mưa ở Nam bộ kết thúc vào giữa tháng 11, sớm hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 15 ngày.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ thông tin, trên khu vực mưa giông hiện chỉ xuất hiện rải rác ở các khu vực biên giới Tây Nam thuộc các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Trên phạm vi cả nước, chỉ 10 ngày đầu tháng 11 xuất hiện 29 lần nhiệt độ đạt và vượt lịch sử. Dự báo trong giai đoạn từ nay đến 10.12, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2°C, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa tại khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn từ 5 - 20%. Riêng khu vực duyên hải nam Trung bộ và Tây nguyên có nơi thấp hơn từ 20 - 40%.