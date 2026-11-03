Nơi nào nhiệt độ bất thường nhất tháng 10?

Tháng 10, nóng nhất lịch sử khí tượng Việt Nam khi nhiệt độ trung bình trên cả nước cao nhất kể từ năm 1961. Đáng chú ý, có nhiều địa phương nắng nóng bất thường với mức tăng từ 2 - 3°C, tập trung ở khu vực Tây Bắc. Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho thấy, nhiệt độ bất thường nhất ghi nhận tại Mù Cang Chải (Lào Cai) với mức tăng đến 2,9°C so với kỷ lục cũ ghi nhận vào năm 2025. Nhiều địa phương khác ở khu vực Tây Bắc cũng ghi nhận mức nhiệt cao bất thường là Tam Đường (Lai Châu) 33,2°C cao hơn đến 2,2°C so với kỷ lục cách nay 10 năm. Bên cạnh đó, tại Cò Nòi (Sơn La) cũng ghi nhận mức nhiệt là 35,7°C tăng đến 1,7°C so với kỷ lục cũ.



Mù Cang Chải (Lào Cai) trở thành nơi nóng bất thường nhất Việt Nam trong tháng 10 ẢNH: CHÍ NHÂN

Không chỉ các khu vực miền núi Tây Bắc, nắng nóng bất thường cũng xuất hiện khu vực ven biển Bắc bộ. Cụ thể tại Hòn Dấu (Hải Phòng) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày là 37,2°C tăng đến 2,4°C so với kỷ lục cũ ghi nhận năm 2014.

Đáng chú ý, ngày 1.10 trở thành ngày nóng nhất trên phạm vi cả nước khi có đến 28 trạm đo ghi nhận mức nhiệt chạm và vượt lịch sử, trên tổng số 61 trạm trong cả tháng 10. Tuy nhiên, ngày 3 và 24 mới là ngày ghi nhận nhiệt độ cao nhất tháng 10 với mức nhiệt đến 38,3°C, cao hơn kỷ lục cũ 0,8°C.

Tại Hà Nội, tháng 10 cũng ghi nhận 5 lần nhiệt độ đạt và vượt lịch sử. Mức nhiệt cao nhất là 37,1°C ghi nhận vào ngày 2.10 tăng 0,7°C so với 3 năm trước.

Riêng tại khu vực Nam bộ và TP.HCM, nắng nóng cục bộ vẫn xuất hiện vài ngày với mức nhiệt cao nhất tháng tại Biên Hòa đạt 36,2°C và Tân Sơn Hòa (TP.HCM) đạt 35,6°C.

5 trạm đo ghi nhận nhiệt độ bất thường nhất tháng 10 NGUỒN: NCHMF

Trong khi đó, diễn biến lượng mưa cũng cho thấy sự phân hóa mạnh. Tháng 10, lượng mưa tại Bắc bộ và một số nơi ở Tây nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm từ 40 - 90%. Các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến thấp hơn 20 - 50%; riêng một số nơi ở Nam bộ lại cao hơn 20 - 50%.

Cụ thể, một số trạm còn ghi nhận lượng mưa ngày vượt xa giá trị lịch sử như: Điện Biên đạt 169,8 mm vào ngày 5.10, cao hơn kỷ lục cũ 97,2 mm. Phan Rí (Lâm Đồng) ghi nhận 166,1 mm vào ngày 8.10, trong khi kỷ lục trước là 97,9 mm. Đắk Mil (Đắk Lắk) có lượng mưa 158,5 mm ngày 21.10, vượt mức cũ 113,1 mm.

Những số liệu này cho thấy thời tiết không đơn thuần nóng lên hay ít mưa trên diện rộng, mà còn xuất hiện những cực đoan trái chiều: nền nhiệt tăng cao, nhiều nơi thiếu hụt lượng mưa, nhưng một số địa điểm vẫn xảy ra mưa lớn vượt kỷ lục.

Dự báo tháng 11.2026, với sự tác động từ hiện tượng El Nino với cường độ rất mạnh, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình từ 1 - 2 độ C. Riêng Nam bộ, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5 - 1 độ C. Điều này đồng nghĩa nền nhiệt vẫn cao hơn mức thông thường, dù cường độ và tính chất thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng.