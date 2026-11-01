Thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng đến TP.HCM và Nam bộ trong tháng 10 khi xuất hiện những ngày nắng nóng 35 - 36 độ C và nền nhiệt cũng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 - 1,3 độ C. Trong khi đó, mưa cũng phân bố không điều, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn trên 100 mm trong 24 giờ và tổng lượng mưa của tháng đến 500 - 600mm nhưng một số nơi khác lại thiếu hụt.



Siêu El Nino khiến mùa mưa kết thúc sớm nửa tháng, nắng nóng gia tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tại TP.HCM, nhiệt độ trung bình tháng 10 cũng cao hơn TBNN từ 0,8 - 1,5 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Hòa đạt 35,6 độ C vào ngày 27.10; mức thấp nhất ghi nhận tại Thủ Dầu Một là 24,1 độ C vào ngày 2.10.

Trên khu vực Nam bộ, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Biên Hòa (Đồng Nai) 36,2 độ C vào ngày 1.10; còn nhiệt độ thấp nhất tại Đà Lạt xuống 12 độ C vào ngày 26.10.

Trong khi đó, lượng mưa có sự phân hóa giữa các địa phương. Ở TP.HCM, trạm Lê Minh Xuân ghi nhận 120 mm trong ngày 1.10; Bến Cát 97,2 mm ngày 8.10; Bình Chánh 81 mm ngày 23.10.

Phần lớn khu vực có lượng mưa xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, riêng Tây Ninh và Vĩnh Long thấp hơn. Đáng chú ý, nhiều trận mưa lớn xuất hiện với lượng mưa ngày vượt 100 mm. Tại Vọng Đông (An Giang), lượng mưa ngày 17.10 đạt 195,2 mm; Đăk Lua (Đồng Nai) ghi nhận 181,4 mm ngày 2.10 và Đăk Mil đạt 158,1 mm ngày 21.10.

Hiện tượng El Nino vẫn duy trì cường độ rất mạnh là yếu tố quan trọng chi phối thời tiết khu vực trong thời gian tới. Dự báo, trong khoảng 10 ngày đầu tháng mưa có khả năng xuất hiện nhiều, đến 10 ngày giữa và cuối tháng mưa giảm dần. Mùa mưa tại Nam bộ có khả năng kết thúc trong nửa đầu tháng 11.



Lượng mưa trên khu vực Nam bộ giảm dần trong tháng 11 NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN NAM BỘ, ẢNH: CHÍ NHÂN TẠO BẰNG AI

Khu vực trung tâm TP.HCM, lượng mưa trong tháng 11 có thể thấp hơn TBNN từ 10 - 30%. Tổng lượng mưa cả tháng tại TP.HCM dự báo khoảng 80 - 180 mm; Đồng Nai 60 - 160 mm; Tây Ninh 110 - 210 mm; Cần Thơ 50 - 150 mm và Cà Mau 100 - 200 mm.

Trong khi đó, nền nhiệt tại TP.HCM và Nam bộ được dự báo tiếp tục cao hơn TBNN từ 0,5 - 1,3 độ C; có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ một số ngày với mức nhiệt lên 34 - 36 độ C.