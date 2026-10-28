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    Chiều nay, triều cường đạt đỉnh và mưa lớn trở lại, nguy cơ ngập nặng nhiều nơi

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Chiều nay (28.10), triều cường trên sông Sài Gòn có thể đạt đỉnh, vượt báo động 3 đến 23cm. Trong khi đó, đợt mưa lớn quay trở lại khiến nhiều nơi có nguy cơ ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường cao.

     Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, vào sáng nay 28.10, mực nước triều trên sông Sài Gòn ở hầu hết các trạm đều vượt báo động 3. Cụ thể, trạm Nhà Bè 1,62m, vượt báo động 3 là 13cm còn tại trạm Phú An 1,6m, ngang báo động 3. Riêng trạm Thủ Dầu Một 1,78m, vượt báo động 3 đến 18cm.

    Chiều nay, triều cường đạt đỉnh và mưa lớn trở lại, nguy cơ ngập nặng nhiều nơi- Ảnh 1.

    Chiều tối nay, triều cường đạt đỉnh kết hợp mưa lớn quay trở lại

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Dự báo vào chiều nay (28.10), mực nước triều tiếp tục lên và đạt đỉnh của kỳ triều cường lần này. Tại trạm Phú An và Nhà Bè từ 1,72 - 1,77m, vượt báo động 3 từ 12 - 17cm; trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,79 - 1,83m, cao hơn báo động 3 từ 19 - 23cm. Trong những ngày tiếp theo, mực nước triều sẽ giảm dần nhưng còn duy trì trong khoảng từ báo động 2 - 3 đến ngày 31.10.

    Đối với khu vực Tây Nam bộ, dự báo đỉnh triều cường tại trạm Mỹ Thuận từ 2 - 2,05m, vượt báo động 3 từ 20 - 25cm; còn tại Cần Thơ từ 2,05 - 2,10m, cao hơn báo động 3 từ 5 - 10cm. Bên cạnh đó, tại các trạm vùng cửa sông và ven biển dao động ở mức báo động 2 - 3, riêng trạm Gành Hào trên báo động 3 từ 20 - 25cm. Đây là kỳ triều cường cao trong năm có khả năng gây ngập nặng ở những vùng trũng thấp ven sông.

    Đáng chú ý, Nam bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn mới từ chiều nay. Nguyên nhân, Nam bộ nằm ở phía bắc của rãnh áp thấp và trên khu vực xuất hiện nhiễu động gió đông trên cao; hình thế này gây mưa lớn trở lại cho khu vực trong chiều tối nay và một vài ngày tới.

    Tại TP.HCM và các tỉnh thành miền Đông, đặc biệt là các đô thị như Biên Hòa và Tây Ninh, ban ngày trời tiếp tục có nắng mạnh khiến trời oi nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C, có nơi thậm chí vượt 35 độ C.

    Triều cường đạt đỉnh mưa lớn trở lại, nguy cơ ngập nặng nhiều nơi

    Chiều tối, mưa xuất hiện trên diện rộng, có nơi mưa lớn ở Lâm Đồng, Đồng Nai và Tây Ninh; cục bộ có nơi mưa rất lớn. Riêng TP.HCM, mưa tập trung chủ yếu ở phía bắc (Bình Dương cũ) và các khu vực như: Củ Chi, Hóc Môn, Tân Bình, quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Q.1, Bình Thạnh cũ.

    Ở các tỉnh thành miền Tây, có mưa ngay từ sáng ở khu vực bán đảo Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau và An Giang, sau đó sẽ mở rộng dần sang Cần Thơ. Cà Mau là tâm mưa trong hôm nay và có nơi mưa rất lớn.

    Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nặng ở các vùng trũng thấp.

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    Triều cường mưa lớn triều cường đạt đỉnh sông Sài Gòn mưa lớn quay lại thời tiết TP.HCM nắng nóng

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