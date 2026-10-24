Nam bộ mưa giảm, triều cường vượt báo động 3

Mưa giảm, triều cường cao gây ngập nhiều nơi

Trong những ngày qua, trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ mưa đã giảm đáng kể cả về lượng và diện. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trong 2 ngày cuối tuần này, xu hướng mưa tiếp tục giảm thêm so với những ngày trước đó, chủ yếu có mưa rào và giông vài nơi về chiều tối. Nguyên nhân là do thời tiết khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng chính bởi rìa phía bắc của rãnh áp thấp có trục đi qua vùng biển phía nam Cà Mau suy yếu nên mưa giông chủ yếu xuất hiện một vài nơi ở các tỉnh miền Tây, nhất là khu vực bán đảo Cà Mau, sau đó cũng giảm dần. Trong giai đoạn từ khoảng ngày 25 - 28.10, mưa giảm và nắng có xu hướng gia tăng với cường độ mạnh. Đây có thể là khoảng thời gian thuận lợi để bà con nông dân, đặc biệt là các nhà vườn trồng cây ăn trái như sầu riêng có thể chăm vườn và xử lý ra hoa.

TP.HCM đối mặt với đợt triều cường cao vượt báo động 3, mưa giảm nắng tăng trong những ngày tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Mực nước triều đợt này gần tương đương với đỉnh triều đợt vừa rồi. Nhưng may mắn cho người dân TP.HCM và Nam bộ là ít có khả năng xuất hiện mưa lớn kết hợp. Như vậy có thể thấy dù đỉnh triều cường vẫn còn cao nhưng tình trạng ngập sẽ ít nghiêm trọng hơn cách đây 2 tuần. Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn

Từ cuối tuần này đến đầu tuần sau cũng là giai đoạn triều cường rằm tháng 9 âm lịch trên các hệ thống sông ở Nam bộ lên nhanh. Tại TP.HCM, mực nước hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục lên trong những ngày tới. Tính đến ngày 23.10, mực nước tại trạm Nhà Bè và Phú An trên báo động 2, còn trạm Thủ Dầu Một xấp xỉ báo động 3. Dự báo, đỉnh triều cường của đợt này sẽ xuất hiện khoảng ngày 26 - 28.10 (nhằm ngày 17 - 19.9 âm lịch), tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức từ 1,7 - 1,75 m, vượt báo động 3 từ 10 - 15 cm; riêng trạm Thủ Dầu Một từ 1,8 - 1,85 m, vượt báo động 3 từ 20 - 25 cm. Mức triều này có nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đối với hệ thống sông Cửu Long, dự báo đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm có khả năng xuất hiện vào ngày 25 - 26.10 (tức ngày 16 - 17.9 âm lịch). Tại trạm Mỹ Thuận khoảng 2 - 2,05 m, vượt báo động 3 khoảng 20 - 25 cm; trạm Cần Thơ khoảng 2,15 - 2,2 m, trên báo động khoảng 15 - 20 cm.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết mực nước triều đợt này gần tương đương với đỉnh triều đợt vừa rồi. Nhưng may mắn cho người dân TP.HCM và Nam bộ là ít có khả năng xuất hiện mưa lớn kết hợp. Như vậy có thể thấy dù đỉnh triều cường vẫn còn cao nhưng tình trạng ngập sẽ ít nghiêm trọng hơn cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, ở những nơi trũng thấp ven sông, mực nước triều này vẫn có khả năng gây ngập sâu, người dân nên chủ động ứng phó. Theo thông thường, đỉnh triều cao nhất năm thường xuất hiện vào tháng 11 nên người dân cần hết sức chú ý trong việc ứng phó ngập do triều cường cao.

Mùa mưa ở Nam bộ khi nào kết thúc?

Hiện tại El Nino đang hoạt động với cường độ rất mạnh ảnh hưởng lớn đến thời tiết Nam bộ, đặc biệt là tình trạng vừa dứt hạt mưa trời đã nóng. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mùa mưa năm nay kết thúc trong khoảng nửa đầu tháng 11, sớm hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 20 ngày tùy khu vực. Tuy nhiên, trước khi mùa mưa kết thúc, TP.HCM và Nam bộ có khả năng đón thêm một đợt mưa lớn trên diện rộng trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Theo bà Xuân Lan, khoảng ngày 27.10, một đợt lạnh có cường độ rất mạnh trên lục địa Trung Quốc sẽ tràn về ảnh hưởng nhiều đến thời tiết nước ta. Các tỉnh, thành Bắc bộ nhiệt độ giảm mạnh, những ngày tiếp theo không khí lạnh sẽ khuếch tán xuống phía nam khiến nền nhiệt ở Nam bộ giảm. Cùng với đó các nhiễu động trong đới gió đông hoạt động mạnh trở lại gây mưa cho khu vực Nam bộ. Mưa có khả năng xuất hiện nhiều trở lại trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11. Hiện tại thời tiết diễn biến rất bất thường nên không loại trừ khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn như vừa rồi. Do đó, người dân cần hết sức chú ý theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để cập nhật diễn biến mới và chính xác nhất.

"Hiện nay, El Nino hoạt động với cường độ rất mạnh, làm đảo lộn hoạt động của hoàn lưu khí quyển cũng như các khối không khí. Theo các dự báo mới nhất, cường độ rất mạnh này còn kéo dài sang những tháng đầu năm 2027. Điều này có thể giúp chúng ta phần nào hình dung về mùa khô sắp tới sẽ rất khắc nghiệt và diễn biến khó lường; khả năng cao là nhiều giá trị về kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử sẽ bị thay thế và mùa khô kéo dài hơn bình thường. Tại TP.HCM, nơi có mức độ đô thị hóa cao sẽ là ví dụ điển hình về hiện tượng đảo nhiệt đô thị với tình trạng nắng và nóng kéo dài suốt cả ngày đêm", bà Lan lo lắng.

Trong bản tin dự báo tháng, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) nhận định: Giai đoạn từ nay đến ngày 20.11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, riêng Nam bộ từ 0,5 - 1 độ C. Ngược lại các đợt không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, chủ yếu ảnh hưởng đến Bắc và Trung bộ. Trong giai đoạn này, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên cả nước, chủ yếu tập trung ở Trung bộ, nhất là các đợt mưa vừa, mưa to.