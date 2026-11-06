Cuối tuần này, Nam bộ mưa giông nhiều nơi, đón đợt triều cường mới

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, gió mùa đông bắc đang mạnh dần trên vùng biển Nam bộ; nhiễu động gió đông gây mưa giông. Gió đông bắc trên vùng biển phía đông Nam bộ và Lâm Đồng có cường độ trung bình đến mạnh, thời gian này trùng với dịp nghỉ cuối tuần, các phương tiện tàu thuyền nhỏ và du lịch biển đảo không thuận lợi ra khơi.



Thời tiết TP.HCM cuối tuần oi nóng, chiều tối có mưa giông kèm theo triều cường ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau gió đông bắc cấp 4 - 5, có lúc cấp 6. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang gió đông đông bắc cấp 4 - 5.

Trên đất liền Nam bộ, trong 3 ngày cuối tuần thời tiết phổ biến ngày nắng nhiều với mức nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C nên gây cảm giác khá nóng bức về trưa chiều. Vào chiều tối và tối có mưa giông.

Khu vực có khả năng mưa giông cao và mưa lớn cục bộ kèm theo giông sét, gió giật mạnh gồm: Lâm Đồng, Đồng Nai, phía bắc Tây Ninh, Cà Mau, dọc biên giới các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Riêng TP.HCM, ngày nắng là kiểu thời tiết chủ đạo, cảm giác oi nóng về trưa chiều. Trong chiều tối nay có mưa giông cục bộ tập trung chủ yếu khu vực phía bắc (Bình Dương cũ).

Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, những nhiễu động gây mưa phát triển tốt hơn, mưa giông có xu hướng nhiều hơn so với ngày thứ sáu đồng thời gia tăng khả năng xuất hiện vừa và mưa lớn cục bộ về chiều tối.

Khu vực TP.HCM, bà con cần đề phòng mưa lớn cục bộ kết hợp triều cường đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 (âm lịch) có khả năng gây ngập cục bộ ở những khu vực trũng thấp ven sông ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Đỉnh của đợt triều cường này có khả năng xuất hiện khoảng từ ngày 9 - 11.11. Trên sông Sài Gòn và sông Tiền, sông Hậu trên mức báo động 3.

