Đường ngập sâu vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động kinh doanh của người dân. Tình trạng này càng thêm nghiêm trọng khi dự án thi công, nâng cấp tuyến quốc lộ (QL) kéo dài, chậm tiến độ.

Phải đi vòng để tránh

Ông Lâm Trương Hậu (52 tuổi) nhà ở khóm 2, P.Giá Rai, cho biết đoạn QL1 trước nhà ông mỗi khi mưa lớn, triều cường dâng cao là ngập sâu từ 40 - 50 cm, tạo thành những vũng nước kéo dài hơn 200 m, gây bất an cho người dân khi đi lại.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực này phải nhích từng chút, dò dẫm tìm hướng di chuyển. Mỗi khi ô tô, xe tải đi qua tạo sóng nước lớn, gây khó khăn cho người lưu thông bằng xe máy và xe đạp. Tại những vị trí hư hỏng, ổ voi, ổ gà đã xảy ra hàng chục vụ té ngã, thương tích đối với người lớn tuổi, học sinh và người chở rau củ. Đặc biệt, những người thường xuyên đi lại giữa P.Bạc Liêu và P.Tân Thành (phường trung tâm của tỉnh Cà Mau) phải chọn đi đường vòng theo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp để "né" đoạn bị ngập trên QL1.

Phương tiện lưu thông qua tuyến QL1, đoạn thuộc khóm 2, P.Giá Rai chỉ nhích từng chút ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Cống thoát nước làm xong, cao hơn mặt đường đến 45 cm nên thường xuyên bị ngập sâu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Lê Tuấn Kiệt, một cán bộ ở P.Bạc Liêu, QL1 đoạn qua P.Giá Rai khi mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao thì ngập úng; ngoài ra mặt đường cũng rất nhiều ổ gà, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Chậm thi công do thiếu đá

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, tình trạng ngập úng còn ảnh hưởng sinh hoạt của người dân sinh sống dọc tuyến. Nước tràn vào trước nhà gây gián đoạn hoạt động buôn bán, kinh doanh. Ông Nguyễn Quốc Việt (64 tuổi, chủ cửa hàng xăng dầu ở khóm 2, P.Giá Rai) cho biết nguyên nhân dẫn đến đoạn QL1 bị ngập nặng một phần do hệ thống cống thoát nước hai bên đường khi làm xong thì cao hơn mặt đường đến 45 cm. Trong khi đó, đá cấp phối san lấp mặt đường lại không được làm đồng bộ, dẫn đến nước tù đọng, ngập sâu.

Doanh nghiệp, hộ dân ven tuyến QL1 mua bán, kinh doanh ế ẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Gần tháng qua, đơn vị thi công chỉ điều phương tiện dặm vá ổ gà, khơi thông thoát nước ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Vũ Xuân Thảo, đại diện Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236, đơn vị thi công, nâng cấp tuyến QL1 đoạn qua P.Giá Rai, thừa nhận tình trạng ngập sâu một phần do thi công chậm tiến độ. Theo ông Thảo, đơn vị ông thi công, nâng cấp tuyến QL1, đoạn thuộc khóm 2, P.Giá Rai có chiều dài 2 km, tổng kinh phí 30 tỉ đồng, thời gian từ ngày 24.7 - 20.12.2026, hiện đã xây dựng xong hệ thống thoát nước, đá dăm chỉ đạt khoảng 15%. Nguyên nhân thi công chậm tiến độ do ảnh hưởng triều cường dâng cao, thời tiết mưa lớn kéo dài; đặc biệt là nguồn đá dăm cấp phối để san lấp mặt bằng khan hiếm. Theo ông Thảo, sở dĩ đơn vị thi công hệ thống thoát nước trước là nhằm ngăn chặn triều cường. Do khan hiếm nguồn đá nên gần cả tháng qua, đơn vị thi công chỉ điều phương tiện dặm vá ổ gà, khơi thông thoát nước. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã liên hệ với mỏ đá để được ưu tiên cấp cho nhà thầu, sớm thi công đoạn đường này hoàn thành theo đúng tiến độ.