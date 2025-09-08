Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Bụi đất bủa vây người dân ven Quốc lộ 1

Đức Nhật
Đức Nhật
08/09/2025 08:38 GMT+7

Thời gian qua, người dân ở P.Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây là TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) liên tục phản ánh tình trạng bụi đất gây ô nhiễm môi trường trên Quốc lộ 1.

PHẢI RỜI NHÀ ĐI Ở NƠI KHÁC

Ông Trần Văn Thủy (khu phố 8, P.Quy Nhơn Tây) cho biết tình trạng bụi đất ô nhiễm đã xuất hiện khoảng 1 năm nay. Từ khi các nhà thầu thi công cao tốc khai thác đất đá, xe trọng tải lớn chở vật liệu qua lại liên tục khiến Quốc lộ (QL) 1 đoạn qua khu vực này hư hỏng. Vào ngày nắng, xe chở vật liệu chạy qua cuốn bụi đất bay mù mịt, bám đầy cây cối, sân vườn, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Bụi đất ô nhiễm môi trường ảnh hưởng người dân ven Quốc lộ 1 tại gia Lai - Ảnh 1.

Mỗi khi xe chạy qua, bụi đất bay mù mịt

Bụi đất ô nhiễm môi trường ảnh hưởng người dân ven Quốc lộ 1 tại gia Lai - Ảnh 2.

Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều hộ dân đã bỏ nhà đi ở nơi khác

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gia đình bà Trần Thị Hạnh (khu phố 8) nằm bên QL1 phải dùng bạt che chắn khắp hàng rào, cửa cổng nhưng bụi đất vẫn luồn qua khe hở bay vào nhà. Lo sợ ảnh hưởng sức khỏe, bà phải dời qua ở tạm nhà con.

"Có tuổi cả rồi, sức đề kháng cũng yếu, phải sống chung với bụi bặm, chúng tôi rất sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản thân tôi liên tục bị ho, đau ốm kể từ khi tình trạng ô nhiễm, bụi đất xuất hiện. Chúng tôi đã có ý kiến lên khu phố, chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Không còn cách nào khác nên chúng tôi phải chuyển đến ở tạm nhà con cách đây 3 km", bà Hạnh nói.

Theo nhiều người dân, dù đã kiến nghị nhiều lần trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng gần 1 năm qua, vấn đề chưa được xử lý dứt điểm. Bà con mong muốn cơ quan chức năng và nhà thầu khẩn trương sửa chữa đường, phun nước chống bụi thường xuyên để trả lại môi trường sống trong lành.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, QL1 đoạn qua khu phố 8 mặt đường hư hỏng kéo dài hàng trăm mét, chi chít ổ gà, nứt gãy. Chỉ trong ít phút, hàng chục xe chở đất đá, xe khách nối nhau qua lại, bụi bay mù mịt. Hàng quán, vườn tược, nhà cửa dọc tuyến đường đều bạc màu vì bụi, người dân phải đóng kín cửa cả ngày. Nhiều nhà phải dùng bạt hoặc rèm bịt kín cửa.

180 HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG

Ông Phạm Công Dịu (nguyên Phó khu phố 8) cho biết, QL1 đoạn từ khu phố 8 đến cửa hầm Cù Mông dài khoảng 3 - 4 km với khoảng 180 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi. "Nhà thầu cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh tận dụng QL1 chở đất đá. Khi đường hư hỏng họ có sửa chữa nhưng cứ sửa xong lại hỏng tiếp. Trước nhà tôi, họ đào mương thoát nước rồi bỏ dở dang hơn 1 tháng nay, tạo thành hố sâu rất nguy hiểm. Chúng tôi mong họ sớm hoàn thành để người dân yên tâm sinh sống", ông Dịu nói.

Bụi đất ô nhiễm môi trường ảnh hưởng người dân ven Quốc lộ 1 tại gia Lai - Ảnh 3.

Bụi đất đóng thành lớp trong nhà người dân

Bụi đất ô nhiễm môi trường ảnh hưởng người dân ven Quốc lộ 1 tại gia Lai - Ảnh 4.

Nhiều gia đình phải che chắn hàng rào, cửa cổng bằng bạt để ngăn bụi

Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Tây, cho biết trước đây, sau khi nhận phản ánh của người dân, phường đã yêu cầu đơn vị thi công đường cao tốc tiến hành tưới nước và có biện pháp khắc phục ô nhiễm, bụi bặm. "Tuy nhiên hiện nay, khi tình trạng bụi bặm, ô nhiễm tiếp tục diễn ra, đơn vị sẽ cử cán bộ đến kiểm tra cụ thể xem nguyên nhân đến từ đâu. Sau đó mới có cơ sở yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành khắc phục", ông Minh nói.

Theo tìm hiểu, QL1 đoạn qua khu phố 8 (P.Quy Nhơn Tây) do nhà thầu BOT Nam Bình Định quản lý, khai thác. Về quản lý nhà nước, tuyến đường này thuộc trách nhiệm Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ VN). Trước đó, Khu Quản lý đường bộ 3 đã cấp phép cho Ban Quản lý dự án 85 sử dụng QL1 phục vụ thi công gói thầu 11 cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Theo Khu Quản lý đường bộ 3, trách nhiệm khắc phục vị trí đường trên thuộc về nhà thầu thi công cao tốc thuộc quản lý của Ban Quản lý dự án 85. Trước đó, đơn vị đã có báo cáo Cục Đường bộ VN yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương khắc phục, sửa chữa dứt điểm, triệt để các hư hỏng, bất cập tại vị trí này.

Tin liên quan

Đường sụt lún, nguy hiểm

Đường sụt lún, nguy hiểm

Những ngôi chợ vùng cao xây rồi bỏ hoang

Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Khám phá thêm chủ đề

Nam Bình Định Cục Đường bộ VN Khu Quản lý đường bộ 3 bụi đất ảnh hưởng Bụi bặm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận