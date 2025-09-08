Bụi đất bủa vây người dân ven Quốc lộ 1

P HẢI RỜI NHÀ ĐI Ở NƠI KHÁC

Ông Trần Văn Thủy (khu phố 8, P.Quy Nhơn Tây) cho biết tình trạng bụi đất ô nhiễm đã xuất hiện khoảng 1 năm nay. Từ khi các nhà thầu thi công cao tốc khai thác đất đá, xe trọng tải lớn chở vật liệu qua lại liên tục khiến Quốc lộ (QL) 1 đoạn qua khu vực này hư hỏng. Vào ngày nắng, xe chở vật liệu chạy qua cuốn bụi đất bay mù mịt, bám đầy cây cối, sân vườn, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Mỗi khi xe chạy qua, bụi đất bay mù mịt

Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều hộ dân đã bỏ nhà đi ở nơi khác ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gia đình bà Trần Thị Hạnh (khu phố 8) nằm bên QL1 phải dùng bạt che chắn khắp hàng rào, cửa cổng nhưng bụi đất vẫn luồn qua khe hở bay vào nhà. Lo sợ ảnh hưởng sức khỏe, bà phải dời qua ở tạm nhà con.

"Có tuổi cả rồi, sức đề kháng cũng yếu, phải sống chung với bụi bặm, chúng tôi rất sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản thân tôi liên tục bị ho, đau ốm kể từ khi tình trạng ô nhiễm, bụi đất xuất hiện. Chúng tôi đã có ý kiến lên khu phố, chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Không còn cách nào khác nên chúng tôi phải chuyển đến ở tạm nhà con cách đây 3 km", bà Hạnh nói.

Theo nhiều người dân, dù đã kiến nghị nhiều lần trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng gần 1 năm qua, vấn đề chưa được xử lý dứt điểm. Bà con mong muốn cơ quan chức năng và nhà thầu khẩn trương sửa chữa đường, phun nước chống bụi thường xuyên để trả lại môi trường sống trong lành.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, QL1 đoạn qua khu phố 8 mặt đường hư hỏng kéo dài hàng trăm mét, chi chít ổ gà, nứt gãy. Chỉ trong ít phút, hàng chục xe chở đất đá, xe khách nối nhau qua lại, bụi bay mù mịt. Hàng quán, vườn tược, nhà cửa dọc tuyến đường đều bạc màu vì bụi, người dân phải đóng kín cửa cả ngày. Nhiều nhà phải dùng bạt hoặc rèm bịt kín cửa.

180 HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG

Ông Phạm Công Dịu (nguyên Phó khu phố 8) cho biết, QL1 đoạn từ khu phố 8 đến cửa hầm Cù Mông dài khoảng 3 - 4 km với khoảng 180 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi. "Nhà thầu cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh tận dụng QL1 chở đất đá. Khi đường hư hỏng họ có sửa chữa nhưng cứ sửa xong lại hỏng tiếp. Trước nhà tôi, họ đào mương thoát nước rồi bỏ dở dang hơn 1 tháng nay, tạo thành hố sâu rất nguy hiểm. Chúng tôi mong họ sớm hoàn thành để người dân yên tâm sinh sống", ông Dịu nói.

Bụi đất đóng thành lớp trong nhà người dân

Nhiều gia đình phải che chắn hàng rào, cửa cổng bằng bạt để ngăn bụi

Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Tây, cho biết trước đây, sau khi nhận phản ánh của người dân, phường đã yêu cầu đơn vị thi công đường cao tốc tiến hành tưới nước và có biện pháp khắc phục ô nhiễm, bụi bặm. "Tuy nhiên hiện nay, khi tình trạng bụi bặm, ô nhiễm tiếp tục diễn ra, đơn vị sẽ cử cán bộ đến kiểm tra cụ thể xem nguyên nhân đến từ đâu. Sau đó mới có cơ sở yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành khắc phục", ông Minh nói.

Theo tìm hiểu, QL1 đoạn qua khu phố 8 (P.Quy Nhơn Tây) do nhà thầu BOT Nam Bình Định quản lý, khai thác. Về quản lý nhà nước, tuyến đường này thuộc trách nhiệm Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ VN). Trước đó, Khu Quản lý đường bộ 3 đã cấp phép cho Ban Quản lý dự án 85 sử dụng QL1 phục vụ thi công gói thầu 11 cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Theo Khu Quản lý đường bộ 3, trách nhiệm khắc phục vị trí đường trên thuộc về nhà thầu thi công cao tốc thuộc quản lý của Ban Quản lý dự án 85. Trước đó, đơn vị đã có báo cáo Cục Đường bộ VN yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương khắc phục, sửa chữa dứt điểm, triệt để các hư hỏng, bất cập tại vị trí này.