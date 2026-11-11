Triều cường dâng cao ở TP.HCM chiều 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm

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Một số tuyến đường ở TP.HCM ngập vào giờ tan tầm chiều nay 11.11 do kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch đạt đỉnh, khiến nhiều người lội nước về nhà.
Ghi nhận của Thanh Niên chiều tối nay 11.11, ngày cuối trong đợt đỉnh triều cường đầu tháng 10 âm lịch, một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp, ven sông ở TP.HCM như Rạch Cùng, đường 325 Trịnh Quang Nghị (phường Bình Đông) ngập nước, ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân giờ tan tầm.
Nhiều người cẩn thận di chuyển qua đường ngập để tránh bị ướt, có người phải vất vả lội nước về nhà sau khi tan làm
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