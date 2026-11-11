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    Triều cường dâng cao ở TP.HCM chiều 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm

    Cao An Biên - Phạm Hữu

    Một số tuyến đường ở TP.HCM ngập vào giờ tan tầm chiều nay 11.11 do kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch đạt đỉnh, khiến nhiều người lội nước về nhà.

    Ghi nhận của Thanh Niên chiều tối nay 11.11, ngày cuối trong đợt đỉnh triều cường đầu tháng 10 âm lịch, một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp, ven sông ở TP.HCM như Rạch Cùng, đường 325 Trịnh Quang Nghị (phường Bình Đông) ngập nước, ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân giờ tan tầm.

    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 1.

    Hơn 17 giờ 15 phút, đường Rạch Cùng, tuyến kết nối đến đầu bến phà Phú Định phía bờ phường Bình Đông (TP.HCM) đã mênh mông nước khiến nhiều người qua đây phải bì bõm lội nước

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 2.

    Nước từ sông Cần Giuộc tràn lên đường 325 Trịnh Quang Nghị (phường Bình Đông)

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 3.

    Dòng nước triều dâng lên nhanh, chảy xiết

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 4.

    Càng về chiều tối, nước càng dâng cao hơn. "Vì đường 325 Trịnh Quang Nghị ven sông, nên hầu như đợt triều cường nào cũng ngập, có thời điểm ngập sâu. Nếu ngập sâu quá, tôi phải tìm đường khác để đi vì sợ chết máy xe", ông Minh, một người bán hàng rong ở khu vực này chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 5.

    Nước dâng vào giờ tan tầm ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 6.
    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 7.
    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 8.
    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 9.

    Nhiều người cẩn thận di chuyển qua đường ngập để tránh bị ướt, có người phải vất vả lội nước về nhà sau khi tan làm

    ẢNH: CAO AN BIÊN/PHẠM HỮU

    Triều cường ở TP.HCM dâng cao chiều tối nay 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm - Ảnh 10.

    Trước đó, như dự báo của chuyên gia, tại TP.HCM triều cường đầu tháng 10 âm lịch có khả năng gây ngập cục bộ ở những khu vực trũng thấp ven sông ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Đỉnh của đợt triều cường này xuất hiện khoảng từ ngày 9 - 11.11. Trên sông Sài Gòn và sông Tiền, sông Hậu trên mức báo động 3

    ẢNH: CAO AN BIÊN

     

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