Triều cường dâng cao ở TP.HCM chiều 11.11, người dân lội nước giờ tan tầm

Càng về chiều tối, nước càng dâng cao hơn. "Vì đường 325 Trịnh Quang Nghị ven sông, nên hầu như đợt triều cường nào cũng ngập, có thời điểm ngập sâu. Nếu ngập sâu quá, tôi phải tìm đường khác để đi vì sợ chết máy xe", ông Minh, một người bán hàng rong ở khu vực này chia sẻ