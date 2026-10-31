Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước

Nước ngập sâu trên quốc lộ 50 ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân. Nhìn ra con đường ngập sâu trước nhà, một người đàn ông cho biết đây là một trong những trận mưa lớn nhất vào mùa mưa năm nay trút xuống khu vực này. "Nhà tôi nâng nền lên rất cao, mà hôm nay nước dâng lên tới nhà luôn, từ đầu mùa mưa giờ mới thấy", ông cho biết