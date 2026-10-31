Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước

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Mưa lớn chiều 31.10 khiến quốc lộ 50 và khu dân cư Bình Hưng (TP.HCM) ngập sâu, nhiều xe chết máy, người dân chật vật di chuyển. Nước còn tràn vào một công ty ở phường Bình Đông.
Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 31.10, vào ngày cuối cùng của tháng 10, bầu trời TP.HCM trời tối sầm. Sau đó, mưa lớn, sấm chớp xuất hiện ở nhiều khu vực, đặc biệt tại phường Bình Đông, xã Bình Hưng mưa trắng trời, nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập nặng.
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