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    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước

    Cao An Biên - Phạm Hữu
    Mưa lớn chiều 31.10 khiến quốc lộ 50 và khu dân cư Bình Hưng (TP.HCM) ngập sâu, nhiều xe chết máy, người dân chật vật di chuyển. Nước còn tràn vào một công ty ở phường Bình Đông.

    Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 31.10, vào ngày cuối cùng của tháng 10, bầu trời TP.HCM trời tối sầm. Sau đó, mưa lớn, sấm chớp xuất hiện ở nhiều khu vực, đặc biệt tại phường Bình Đông, xã Bình Hưng mưa trắng trời, nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập nặng.

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 1.

    Thời tiết TP.HCM có mưa lớn vào đầu giờ chiều khiến quốc lộ 50, đoạn qua xã Bình Hưng ngập sâu

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 2.

    Mưa trắng trời chiều 31.10 khiến bầu trời tối sầm đầu giờ chiều. Ảnh chụp từ một chung cư tại phường Bình Đông

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 3.

    Nước ngập sâu trên quốc lộ 50 ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân. Nhìn ra con đường ngập sâu trước nhà, một người đàn ông cho biết đây là một trong những trận mưa lớn nhất vào mùa mưa năm nay trút xuống khu vực này. "Nhà tôi nâng nền lên rất cao, mà hôm nay nước dâng lên tới nhà luôn, từ đầu mùa mưa giờ mới thấy", ông cho biết

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Hẻm ở TP.HCM ngập hơn nửa mét vì triều cường, người dân chờ nước rút mới ăn cơm

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 4.

    Một số tuyến đường nội khu trong khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước ảnh hưởng tới việc buôn bán, di chuyển của người dân

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 5.

    Lượng xe di chuyển qua quốc lộ 50 khá đông tạo nên những đợt sóng nước tạt vào hai bên đường

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 6.

    Nhiều xe chết máy, người dân phải dẫn bộ qua đoạn ngập

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 7.

    Chật vật giữa "biển nước"

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 8.

    Nước ngập sau mưa tại một công ty trên đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 9.

    Nhiều người lội nước đen ngòm qua đoạn ngập

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 10.

    Tại đường số 10 khu dân cư Bình Hưng, mưa lớn tại công trình đang xây dựng tạo nên dòng nước đục ngầu

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn ở TP.HCM chiều 31.10: Quốc lộ 50 ngập sâu, khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước- Ảnh 11.

    Trời mưa ảnh hưởng tới việc mưu sinh của người dân

    ẢNH: PHẠM HỮU

     

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