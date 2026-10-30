Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sắp hoạt động, mưa lớn còn gây ngập TP.HCM?

Trong cuộc họp báo định kỳ chiều 30.10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) hiện chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Khi dự án hoàn thành và chính thức vận hành, một trong những vấn đề được quan tâm là khả năng chống ngập, đặc biệt trong những ngày mưa lớn trùng thời điểm triều cường dâng cao.

Mưa lớn kết hợp triều cường có còn gây ngập?

Theo Sở Xây dựng, khi dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng được đưa vào vận hành, mực nước tại các tuyến kênh chính trong khu vực được bảo vệ sẽ được duy trì ổn định, góp phần cải thiện khả năng thoát nước của hệ thống cống.

Dự án được khởi công từ năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện nay, hệ thống cống thoát nước được thiết kế theo chu kỳ mưa 3 năm, tương ứng lượng mưa 85,36 mm trong 3 giờ và mực triều +1,32 m.

Sở Xây dựng cho biết với những trận mưa có lượng mưa tương ứng thông số thiết kế, hệ thống cống sẽ đáp ứng yêu cầu thoát nước, không xuất hiện tình trạng ngập.

Đặc biệt, khi mưa lớn kết hợp triều cường, việc kiểm soát mực nước tại các tuyến kênh chính sẽ giúp hệ thống cống thoát nước không còn bị ảnh hưởng bởi triều cường như trước.

Theo Sở Xây dựng, khi dự án hoàn thành cùng các công trình khép kín khu vực bảo vệ, tình trạng ngập do triều tại khu vực phía nam và trung tâm TP.HCM (trước sáp nhập) sẽ được giải quyết. Dự án cũng hỗ trợ đáng kể việc tiêu thoát nước tại các khu vực khác nằm trong phạm vi bảo vệ của các cống kiểm soát triều.

Trong quá trình rà soát, xử lý các điểm ngập, sở đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026 và kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước giai đoạn 2026 - 2030. Hai kế hoạch đã xác định những vị trí cần ưu tiên xử lý ngập.

Triều cường dâng cao, bao vây khu dân cư cao cấp ở phía nam TP.HCM

Rà soát cửa xả, lắp thêm van ngăn triều tại 20 phường, xã

Sở Xây dựng cho biết đã được UBND TP.HCM giao rà soát, đề xuất lắp đặt van ngăn triều tại các kênh, rạch thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, sở sẽ nâng cấp, sửa chữa các tuyến đê, kè hiện hữu bị xuống cấp hoặc chưa đạt độ cao chống ngập theo yêu cầu.



Trong giai đoạn 2025 - 2026, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật được giao rà soát toàn bộ cống, cửa xả, kênh rạch thuộc phạm vi quản lý trong vùng hưởng lợi của dự án.

Những cửa xả chưa có van ngăn triều sẽ được lắp đặt bổ sung. Các van hư hỏng sẽ được sửa chữa, thay thế để bảo đảm khả năng kiểm soát nước triều.

Toàn cảnh công trường cống Phú Định ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đối với các vị trí ngoài phạm vi quản lý, Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đã cam kết tự đầu tư nâng cao bờ, kè và lắp van ngăn triều tại cống, cửa xả trong khuôn viên đất của mình.

Việc này nhằm khép kín tuyến kiểm soát triều, bảo đảm hiệu quả chống ngập của toàn dự án.

Khi dự án được nghiệm thu, bàn giao, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ phối hợp đơn vị vận hành dự án để điều hành đồng bộ hệ thống van ngăn triều, trạm bơm, cửa xả thoát nước với các cống kiểm soát triều.

Các đơn vị cũng sẽ chia sẻ dữ liệu mực nước, kết quả quan trắc để phục vụ việc điều tiết nước theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.