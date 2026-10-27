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    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá

    Cao An Biên - Phạm Hữu
    Sáng nay 27.10, kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TP.HCM ngập sâu.

    Ghi nhận của Thanh Niên lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM mênh mông nước. Tại đường Rạch Cùng, tuyến kết nối đến đầu Bến phà Phú Định phía bờ phường Bình Đông, nhiều tuyến đường trong khu dân cư Phú Lợi (phường Bình Đông) nước ngập sâu.

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 1.

    Sáng nay, triều cường dâng cao khiến đoạn đường phía trước Trường THPT Nguyễn Văn Linh thuộc khu dân cư Phú Lợi (phường Bình Đông) mênh mông nước

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 2.

    Nhiều tuyến đường khác trong khu dân cư Phú Lợi cũng "thành sông" từ sáng sớm

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 3.

    Đường 325 Trịnh Quang Nghị ngập sâu vì triều cường, một người đàn ông sống gần đó mang chài ra bắt cá

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 4.

    "Mỗi lần triều cường đường này sẽ ngập, cá theo đó cũng lên đường nên sáng nay tôi mang chài ra săn, sẵn hái ít rau mọc dại cho bữa cơm", ông chia sẻ thêm

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường dâng cao, đường Phạm Hữu Lầu nước ngập gần bánh xe máy

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 5.

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 6.

    Triều cường ảnh hưởng tới việc di chuyển của học sinh, shipper, người lao động đi làm lúc sáng sớm

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 7.

    Đường ngập, học sinh men theo vỉa hè để đến trường

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 8.

    Đường Rạch Cùng sáng nay cũng mênh mông nước

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá- Ảnh 9.

    Dự báo, đỉnh triều cường của đợt này sẽ xuất hiện khoảng ngày 26 - 28.10 (nhằm ngày 17 - 19.9 âm lịch), tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức từ 1,7 - 1,75 m, vượt báo động 3 từ 10 - 15 cm; riêng trạm Thủ Dầu Một từ 1,8 - 1,85 m, vượt báo động 3 từ 20 - 25 cm. Mức triều này có nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn

    ẢNH: CAO AN BIÊN


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