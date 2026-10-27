Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá

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Sáng nay 27.10, kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TP.HCM ngập sâu.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM mênh mông nước. Tại đường Rạch Cùng, tuyến kết nối đến đầu Bến phà Phú Định phía bờ phường Bình Đông, nhiều tuyến đường trong khu dân cư Phú Lợi (phường Bình Đông) nước ngập sâu.
Triều cường dâng cao, đường Phạm Hữu Lầu nước ngập gần bánh xe máy
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