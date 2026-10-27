Triều cường sáng 27.10 ở TP.HCM: Người vượt đường ngập đi làm, người mang chài bắt cá

Dự báo, đỉnh triều cường của đợt này sẽ xuất hiện khoảng ngày 26 - 28.10 (nhằm ngày 17 - 19.9 âm lịch), tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức từ 1,7 - 1,75 m, vượt báo động 3 từ 10 - 15 cm; riêng trạm Thủ Dầu Một từ 1,8 - 1,85 m, vượt báo động 3 từ 20 - 25 cm. Mức triều này có nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn