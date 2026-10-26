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    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nước ngay giờ tan tầm

    Phạm Hữu - Cao An Biên
    Chiều 26.10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường phía nam TP.HCM ngập nước đúng giờ tan tầm. Người dân di chuyển khó khăn qua các đoạn đường ngập sâu.

    Ghi nhận vào khoảng 16 giờ ngày 26.10, triều cường bắt đầu dâng cao trên một số đoạn đường ở khu vực phía nam của TP.HCM. Trên đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu và Nguyễn Văn Quỳ… tình trạng ngập do triều cường thường ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, nhất là vào thời điểm buổi chiều đúng giờ tan tầm.

    Tại các đường này, nước ngập tràn lên mặt đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng. Khi mực nước tiếp tục dâng, việc đi lại của người dân càng thêm khó khăn. Các phương tiện phải di chuyển chậm dò đường qua những đoạn ngập, tránh những vị trí nước sâu.

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 1.

    Chiều 26.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến đường Phạm Hữu Lầu ngập nước, kéo dài suốt tuyến

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 2.

    Khoảng 16 giờ, triều cường đã dâng cao tại đường Phạm Hữu Lầu trùng với giờ tan tầm nên việc đi lại của người dân khá vất vả

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 3.

    Người dân lội nước trong triều cường tại đường Phạm Hữu Lầu

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường dâng cao, đường Phạm Hữu Lầu nước ngập gần bánh xe máy

    Trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), nước dâng cao, gây ngập và kéo dài gần như suốt tuyến đường. Tại khu vực giao lộ 15B - Phạm Hữu Lầu ngập sâu nhất, mực nước có nơi lên đến nửa bánh xe máy. 

    Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, triều cường tiếp tục dâng cao theo kỳ triều rằm tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này dự báo xuất hiện từ ngày 26 - 28.10 (nhằm ngày 17 – 19 tháng 9 âm lịch).

    Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mức đỉnh triều có thể đạt 1,65 - 1,70 m, cao hơn báo động 3 từ 0,05 - 0,10 m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mức đỉnh triều dự báo đạt 1,77 -1,83 m, vượt báo động 3 từ 0,17 - 0,23 m.

    Thời gian xuất hiện đỉnh triều dự kiến vào khoảng 5 - 7 giờ và 17 - 20 giờ hằng ngày. Mực nước duy trì ở mức cao có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông.

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 4.

    Đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Phú Thuận) cũng ngập nước kéo dài

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 5.

    Đường Nguyễn Văn Quỳ, đoạn hướng về đường Huỳnh Tấn Phát luôn là điểm ngập mỗi khi triều cường dâng cao trong nhiều năm qua

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 6.

    Giao lộ Đào Trí - Nguyễn Văn Quỳ vào chiều nay 26.10

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 7.

    Đường Đào Trí ngập nước một đoạn ngắn khoảng 100 m

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 8.

    Đường Trần Xuân Soạn cũng mênh mông nước

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường ngày 26.10: Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu ngập mênh mông - Ảnh 9.

    Tình trạng ngập trên đường Trần Xuân Soạn hôm nay không quá nghiêm trọng

    ẢNH: PHẠM HỮU

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