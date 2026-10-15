Đường Trường Chinh lại ùn tắc giờ tan tầm hôm nay 15.10, TP.HCM tính đóng 2 giao lộ

Chiều 15.10, tình trạng ùn tắc giao thông tiếp tục tái diễn trên đường Trường Chinh (TP.HCM), khiến hàng ngàn phương tiện ken đặc, người dân chật vật di chuyển trong giờ tan tầm.

Ghi nhận của Thanh Niên từ khoảng 16 giờ 30 đến gần 19 giờ, lượng phương tiện đổ về đường Trường Chinh rất đông, khiến cả hai chiều lưu thông đều ùn tắc kéo dài. Nhiều đoạn, ô tô và xe máy chen kín mặt đường, chỉ có thể nhích từng chút một.

Dòng xe trên đường Trường Chinh giờ tan tầm chiều 15.10 ẢNH: TRẦN KHA

Tại giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh, dòng xe nối đuôi nhau qua nhiều nhịp đèn tín hiệu. Dù thời gian chờ đèn khá lâu, mỗi khi đèn xanh bật sáng, phương tiện phía trước vẫn chưa kịp thoát hết khỏi giao lộ. Trong khi đó, xe từ các hướng khác tiếp tục đổ tới, khiến khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ.

Áp lực giao thông càng lớn khi phương tiện từ các tuyến đường nhánh như đường Tống Văn Hên, Nguyễn Phúc Chu, Trần Thái Tông liên tục đổ ra đường Trường Chinh để băng qua giao lộ Tây Thạnh. Các dòng xe đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải giao cắt nhau khiến việc lưu thông càng khó khăn.

Cách đó không xa, giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích cũng đông nghẹt phương tiện. Nhiều thời điểm, ô tô và xe máy gần như chôn chân tại chỗ. Không muốn tiếp tục mắc kẹt, một số người đi xe máy bất chấp nguy hiểm, chạy lên vỉa hè để tìm đường thoát.

Đến gần 19 giờ, khi lượng xe trên đường vẫn chưa giảm, khu vực này bắt đầu đổ mưa. Người đi xe máy vừa tìm cách di chuyển, vừa xoay xở mặc áo mưa giữa dòng phương tiện đông đúc, khiến giao thông thêm rối loạn.

Tại giao lộ này, buổi sáng phương tiện dồn lớn vào trung tâm, buổi chiều dồn ra hướng ngoại thành ẢNH: TRẦN KHA

Trong suốt giờ cao điểm, lực lượng CSGT, thanh niên xung phong và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã túc trực từ sớm tại các giao lộ trọng điểm như Trường Chinh - Tây Thạnh, Trường Chinh - Phan Huy Ích để phân luồng, điều tiết giao thông.

Tuy nhiên, do các giao lộ nằm gần nhau, trong khi phương tiện từ đường nhánh liên tục rẽ trái, rẽ phải hoặc băng ngang đường Trường Chinh, các dòng xe thường xuyên giao cắt, gây khó khăn cho việc điều tiết.

TP.HCM tính đóng 2 giao lộ để xe đi thẳng liên tục trên đường Trường Chinh

Liên quan tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai phương án đóng giao lộ đường Trường Chinh - Tây Thạnh và Trường Chinh - Phan Huy Ích, nhằm tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông liên tục trên tuyến đường này.

Đây cũng là 2 giao lộ thường xuyên xảy ra ùn ứ trong giờ cao điểm chiều 15.10, khi lượng lớn phương tiện từ các tuyến đường nhánh đổ ra đường Trường Chinh.

Sở Xây dựng TP.HCM đang nghiên cứu phương án đóng giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh để xe đi liên tục trên đường Trường Chinh ẢNH: TRẦN

Trước mắt, Sở đã tổ chức một làn đường linh hoạt trên đường Trường Chinh, đoạn từ Tây Thạnh đến Cộng Hòa. Theo đó, dải phân cách cứng được đề xuất tháo dỡ, thay bằng cọc tiêu hoặc dải phân cách di động để có thể điều chỉnh số làn xe theo từng khung giờ.

Vào giờ cao điểm chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30, hướng lưu thông về An Sương được ưu tiên bố trí 4 làn đường, trong khi hướng ngược lại duy trì 3,5 làn đường.

Ngoài việc điều chỉnh số làn, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đưa ra phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa thông qua các tuyến đường song hành để giảm áp lực cho trục đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, khuyến khích người điều khiển phương tiện, đặc biệt là ô tô, lựa chọn những lộ trình thay thế như đường Cộng Hòa, đường Hoàng Văn Thụ, đường Âu Cơ, đường Lạc Long Quân...

Sở Xây dựng TP.HCM cũng nghiên cứu điều chỉnh khung giờ hoạt động của xe tải, xe khách qua khu vực thi công nếu mật độ phương tiện tiếp tục gia tăng.