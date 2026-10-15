Sở Xây dựng TP.HCM: Dải phân cách cứng trên đường Trường Chinh không còn phù hợp

Thông tin tại họp báo định kỳ chiều 15.10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết giao thông trên đường Trường Chinh, ngã tư Bảy Hiền và đường Cách Mạng Tháng 8 đang chịu áp lực lớn do thi công metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Qua theo dõi thực tế và tiếp nhận phản ánh của người dân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều bất cập trong tổ chức giao thông tại các khu vực này.

Dải phân cách cứng đường Trường Chinh không còn phù hợp

Một trong những bất cập được Sở Xây dựng chỉ ra là việc phân chia số làn xe cố định bằng dải phân cách cứng trước đây không còn phù hợp với tình hình giao thông hiện nay.



Dải phân cách linh động để điều tiết phân làn theo khung giờ trên đường Trường Chinh ẢNH: TRẦN KHA

Mượn làn ngược chiều để giảm ùn tắc đường Trường Chinh qua khu rào chắn

Theo Sở Xây dựng, lượng phương tiện trên đường Trường Chinh có sự chênh lệch lớn giữa hai chiều tùy thời điểm trong ngày. Buổi sáng, xe từ cửa ngõ tây bắc dồn về trung tâm TP.HCM rất đông. Ngược lại, vào giờ cao điểm chiều, lượng phương tiện đi từ trung tâm về hướng An Sương tăng cao.

Trong khi đó, việc sử dụng dải phân cách cứng để chia số làn cố định cho mỗi chiều khiến khả năng điều tiết mặt đường theo lượng xe thực tế bị hạn chế.

Đường Trường Chinh từ 5 làn xe thu hẹp còn khoảng 3,5 làn

Theo Sở Xây dựng, tuyến metro số 2 đi dọc các trục đường xuyên tâm có mật độ phương tiện lớn. Hiện dự án đang đẩy nhanh việc di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật và dựng rào chắn để chuẩn bị thi công các nhà ga ngầm.

Việc sử dụng một phần lòng đường phục vụ thi công là không thể tránh khỏi, đồng thời tạo thêm áp lực lên giao thông tại nhiều khu vực.

Cụ thể, trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, khi rào chắn được mở rộng theo phương án đã duyệt để phục vụ thi công ga ngầm S10, phần đường hướng vào trung tâm bị thu hẹp cục bộ từ 5 làn xuống còn khoảng 3,5 làn.

Trục đường Trường Chinh ken đặc phương tiện giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, lượng xe từ cửa ngõ tây bắc đổ về trung tâm vào giờ cao điểm sáng rất lớn. Các phương tiện phải dồn từ đoạn đường rộng vào phần đường hẹp hơn, hình thành điểm nghẽn khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Không chỉ trên đường Trường Chinh, khu vực ngã tư Bảy Hiền cũng chịu áp lực giao thông lớn khi thi công ga ngầm S7.

Đây là giao lộ kết nối bốn tuyến đường Trường Chinh, đường Cách Mạng Tháng 8, đường Hoàng Văn Thụ và đường Lý Thường Kiệt, vốn có lượng phương tiện qua lại rất đông.

"Rào chắn thi công khiến không gian quay đầu, chuyển hướng của xe bị thu hẹp, làm giảm khả năng giải tỏa phương tiện qua giao lộ. Vào giờ cao điểm, các dòng xe dễ giao cắt, ảnh hưởng đến việc lưu thông", Sở Xây dựng nhận xét.

Trên đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực các ga S2, S4, S5 và S6, mặt đường vốn hẹp, lại có nhiều hẻm dân sinh và giao lộ. Khi dựng rào chắn thi công ga ngầm, phương tiện phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm tại những vị trí chuyển làn, nhập dòng.

Những ngày qua khi rào chắn để thi công metro số 2, người dân mất nhiều thời gian hơn mới đi qua được đường Trường Chinh ẢNH: TRẦN KHA

Qua theo dõi hiện trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan còn ghi nhận tình trạng mặt đường bị thu hẹp đột ngột tại các vị trí tiếp giáp rào chắn, khiến ô tô, xe máy phải chuyển làn gấp.

Bên cạnh đó, chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại một số giao lộ chưa theo kịp sự thay đổi của lượng xe thực tế, ảnh hưởng đến khả năng giải tỏa phương tiện trong giờ cao điểm.

Sẽ thông báo trước 3 - 5 ngày khi thay đổi rào chắn metro số 2

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc thi công metro số 2 đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Trước hết, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị và các nhà thầu thi công theo phương châm "làm đến đâu gọn đến đó", chia giai đoạn dựng rào chắn hợp lý để hạn chế chiếm dụng mặt đường.

Sau khi hoàn thành các hạng mục ngầm, đơn vị thi công phải sớm tái lập mặt đường tạm bằng tấm thép chịu lực hoặc thảm nhựa, trả lại diện tích lưu thông cho người dân.

Về phân luồng, thành phố sẽ bổ sung biển chỉ dẫn từ xa, khuyến khích phương tiện, đặc biệt là ô tô, lựa chọn các tuyến đường thay thế như đường Cộng Hòa, đường Hoàng Văn Thụ, đường Âu Cơ, đường Lạc Long Quân nhằm giảm áp lực cho trục đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8.

Nếu lượng xe qua khu vực thi công tiếp tục tăng, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu điều chỉnh khung giờ hoạt động của xe tải, xe khách.

Sở Xây dựng cũng đưa ra giải pháp kết nối hệ thống camera tại khu vực rào chắn về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Tình trạng ùn ứ sẽ được cập nhật liên tục trên cổng thông tin giao thông TP.HCM, các bảng điện tử và ứng dụng bản đồ số để người dân chủ động chọn đường đi.

Đối với những đợt thay đổi rào chắn, thông tin sẽ được công bố trước 3 - 5 ngày qua các phương tiện truyền thông.

Thành phố cũng sẽ bố trí xe cứu hộ tại ngã tư Bảy Hiền và mũi tàu Cộng Hòa để xử lý nhanh các trường hợp xe chết máy, va chạm, tránh ùn tắc lan rộng.

Thay dải phân cách cứng bằng làn đường linh hoạt theo giờ

Để giảm ùn tắc, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Phòng CSGT và Ban Quản lý đường sắt đô thị triển khai làn đường linh hoạt trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Tây Thạnh đến đường Cộng Hòa. Dải phân cách cứng được tháo dỡ, thay bằng cọc tiêu hoặc dải phân cách di động để điều chỉnh số làn xe theo giờ.

Cụ thể, từ 6 - 9 giờ, hướng vào trung tâm được ưu tiên 4,5 làn, chiều ngược lại 3 làn. Từ 16 - 19 giờ 30, hướng về An Sương được bố trí 4 làn, chiều ngược lại 3,5 làn.

Ngoài giờ cao điểm, CSGT sẽ điều chỉnh làn linh hoạt theo lượng xe thực tế. Lực lượng CSGT và thanh niên xung phong cũng được huy động 100% quân số theo phương án, chốt trực tại các giao lộ trọng điểm trong giờ cao điểm để điều tiết và xử lý nhanh các sự cố giao thông.