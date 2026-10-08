Bao giờ đường Phan Huy Ích, khu Thảo Điền hết ngập? Sở Xây dựng TP.HCM trả lời

Sau những trận mưa lớn gần đây, nhiều tuyến đường tại TP.HCM tiếp tục ngập sâu, nước rút chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 8.10, ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các vị trí có mức độ ngập gia tăng gồm đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn, phường An Hội Tây); đường Quốc Hương, khu vực Thảo Điền và đường R12 (phường An Khánh).

Người dân vất vả di chuyển trên đường Phan Huy Ích sau trận mưa tối 30.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, nhiều đường nhánh, hẻm cũng bị ngập như đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông); các hẻm thuộc đường Công Nghệ Mới, đường Liên ấp 123 và đường Đê bao 2-3 (xã Tân Vĩnh Lộc).

Vì sao đường Phan Huy Ích vẫn ngập sâu sau mưa lớn?

Lý giải tình trạng ngập sâu, nước rút chậm, ông Huy cho biết hệ thống thoát nước hiện hữu được thiết kế đáp ứng lượng mưa 85,3 mm trong 3 giờ và mực triều +1,32 m.

Tuy nhiên, trong hai ngày 30.9 và 1.10, nhiều trạm đo mưa ghi nhận lượng mưa trên 100 mm chỉ trong 45 phút đến 1 giờ, vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống. Mưa lớn trùng thời điểm triều cường lên cao càng khiến nước khó thoát ra kênh, rạch.

Ám ảnh mưa ngập ở đường Phan Huy Ích Tiệm nail chưa khai trương đã hư hết thiết bị

Riêng đường Phan Huy Ích, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho rằng không thể quy toàn bộ nguyên nhân ngập cho việc thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, bởi tuyến đường này đã bị ngập từ trước khi dự án được triển khai.

Theo ông Dũng, khu vực này chịu ảnh hưởng của lượng nước thoát từ lưu vực sân bay qua kênh Hy Vọng. Khi mưa lớn, lượng nước tập trung rất nhiều, trong khi triều cường lên cao khiến việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Trời tạnh mưa, nước rút chậm khiến người dân di chuyển chật vật trên đường Phan Huy Ích ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Dũng, cao độ đường Phan Huy Ích khoảng +1,6 m, trong khi mức cao độ phục vụ yêu cầu chống ngập của thành phố là từ +2 m trở lên. Đây là một trong những yếu tố khiến khu vực dễ bị ngập khi mưa lớn trùng triều cường.

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cũng cho rằng các dự án thoát nước còn gặp khó khăn do thời tiết, việc thu xếp nguồn vốn và yêu cầu triển khai đồng bộ. Một lưu vực thoát nước thường có nhiều hạng mục do các đơn vị khác nhau làm chủ đầu tư nên hiệu quả chung phụ thuộc vào tiến độ và sự phối hợp giữa các công trình.

Đối với nguy cơ phát sinh điểm ngập trong quá trình thi công, ông Dũng cho biết ban đã yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp bảo đảm thoát nước, có tư vấn giám sát và cán bộ phụ trách theo dõi, kiểm soát.

Thảo Điền ưu tiên xử lý ngập tháng 10, dự án liên quan đường Phan Huy Ích đến năm 2032

Theo Sở Xây dựng, khu vực Thảo Điền, đường Quốc Hương và đường Nguyễn Văn Hưởng nằm trong danh mục các vị trí ngập nặng được ưu tiên xử lý. Theo kế hoạch được thông tin, các vị trí này có mốc dự kiến hoàn thành xử lý trong tháng 10.2026.

Một công trình được kỳ vọng cải thiện tình trạng ngập tại đây là công trình thủy lợi bờ tả sông Sài Gòn, đoạn còn lại từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị Thủ Thiêm, gồm cống ngăn triều và hệ thống bơm.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được đưa vào quản lý, vận hành trong năm 2026, qua đó giúp giảm đáng kể tình trạng ngập tại khu vực này.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thông tin tại họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Đối với đường Phan Huy Ích, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết tuyến đường nằm trong dự án dự kiến sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Hiện dự án đang làm các thủ tục liên quan, dự kiến ký hiệp định vay vốn vào năm 2027 và hoàn thành sau khoảng 5 năm, tức năm 2032. Tuy nhiên, một số hạng mục có thể hoàn thành sớm hơn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cải tạo hệ thống thoát nước và xây dựng 2 cống kiểm soát triều ở đầu kênh Tham Lương, hỗ trợ tiêu thoát nước từ khu vực bên trong ra kênh.

Ở quy mô lớn hơn, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) dự kiến hoàn thành trong tháng 11.2026. Công trình được kỳ vọng hình thành hệ thống kiểm soát triều khép kín, hỗ trợ thoát nước khi mưa lớn trùng thời điểm triều cường.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Bên cạnh đó, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được kỳ vọng góp phần giảm ngập thường xuyên trên đường Nguyễn Văn Quá khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo Sở Xây dựng, TP.HCM đã ban hành kế hoạch chống ngập năm 2026 và kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước giai đoạn 2026 - 2030.

Trước mắt, thành phố sẽ tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước, xử lý các vị trí tắc nghẽn, nhất là những điểm bị ảnh hưởng bởi hoạt động thi công dự án. Khi mưa lớn, lực lượng chức năng sẽ trực tại các điểm ngập, vớt rác ở miệng thu nước, sử dụng máy bơm ứng cứu và điều tiết giao thông khi cần thiết.

Về lâu dài, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án cải tạo kênh Xuyên Tâm, Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Văn Thánh, kênh Đôi; đồng thời rà soát hệ thống cống, kênh và cửa xả để xử lý những điểm nghẽn làm giảm khả năng thoát nước.