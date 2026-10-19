Nỗi niềm từ nút giao quốc lộ 50

Theo phản ánh của Báo Thanh Niên, nút giao quốc lộ 50 - đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) đã thi công xong nhưng tiếp tục rào chắn, ngăn phương tiện lưu thông. Người dân phải di chuyển vòng thêm khoảng 1 km dưới cầu Rạch Ông để kết nối tuyến đường, gây không ít bất tiện. Một trong những lý do là chuẩn bị tổ chức giao thông phục vụ thi công nhịp cầu vượt băng qua đường Nguyễn Văn Linh thuộc dự án cầu đường Bình Tiên.

Lượng phương tiện đông đúc tại nút giao quốc lộ 50

ẢNH: SẦM ÁNH

Việc một nút giao thông trọng yếu như quốc lộ 50 dù đã hoàn thiện phần lớn hạ tầng nhưng vẫn chưa thể đưa vào phục vụ đã làm dấy lên nhiều băn khoăn từ bạn đọc (BĐ). BĐ Mai Hương bình luận: "Có những hạng mục chiếm tỷ trọng vốn không lớn nhưng lại quyết định khả năng kết nối toàn tuyến. Chỉ còn một nhánh đường, một vị trí đấu nối hoặc một khâu nghiệm thu chưa xong thì phần còn lại hoàn thành đến đâu cũng chưa chắc giải quyết được ùn tắc".

Sau những rào chắn công trình là nhiều hệ quả ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường nhật như BĐ Đồng Đức Anh chia sẻ: "Sáng đưa con đi học, chiều đón về, rồi còn phải kịp giờ làm. Chỉ cần tuyến đường thường đi có một công trình đang rào chắn là cả nhà phải tính lại giờ giấc. Đi sớm thì con phải dậy sớm, còn về muộn thì bữa cơm tối cũng trễ theo. Người lớn còn chịu được, trẻ nhỏ ngồi trên xe giữa nắng nóng, khói bụi lâu quá thì tội.

Có ý kiến đề nghị tăng thi công ban đêm để giảm ảnh hưởng giao thông, tôi thấy đáng cân nhắc. Những hạng mục có thể thực hiện vào ban đêm mà không gây tiếng ồn quá lớn cho khu dân cư thì nên ưu tiên. Chứ cứ tập trung xe tải, xe chở vật liệu ra vào đúng lúc người dân đi làm, tan ca thì đường nào chịu nổi. Tất nhiên, không phải cứ làm ban đêm là tốt hết. Còn chuyện tiếng ồn, ánh sáng, an toàn lao động và sinh hoạt của người dân xung quanh nhưng ít nhất đơn vị thi công phải có lịch làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu vào giờ cao điểm".

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, trả lời câu hỏi vì sao nút giao quốc lộ 50 đã xong nhưng chưa thể mở, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết toàn bộ nút giao đường song hành quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh dự kiến chỉ được phép đưa vào khai thác sau khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như: được chấp thuận kết quả nghiệm thu và thi công xong nhịp cầu vượt băng qua đường Nguyễn Văn Linh thuộc dự án cầu đường Bình Tiên (dự kiến quý 4/2027).

Từ đó, theo BĐ Phạm Ngọc Thạch, với những dự án có hạng mục giao cắt hoặc dùng chung không gian tổ chức giao thông, thành phố nên xây dựng tiến độ tổng hợp ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. "Phải xác định rõ hạng mục nào quyết định thời điểm thông xe, đơn vị nào chịu trách nhiệm và những rủi ro có thể khiến các dự án không khớp tiến độ. Cũng cần phân biệt hoàn thành khối lượng xây dựng với hoàn thành điều kiện khai thác. Báo cáo dự án đạt tiến độ là một chuyện, còn người dân sử dụng được công trình hay chưa lại là chuyện khác", BĐ này đúc kết.