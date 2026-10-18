Lăng kính bạn đọc: Ủng hộ thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID thay bản giấy

Cần số hóa hộ tịch - tư pháp

Bộ Tư pháp cho biết: Người dân có thể sử dụng thông tin này để thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần yêu cầu cấp văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân. Dù chỉ là một điểm mới trong dự thảo nhưng được đông đảo bạn đọc (BĐ) nhiệt tình đón nhận.

BĐ Hùng Phạm viết: "Quá hay! Rất hữu ích trong việc cải cách thủ tục hành chính ngành tư pháp". Một BĐ cũng bày tỏ ý kiến: "Hoàn toàn ủng hộ khi mọi giấy tờ, chứng thực phải ra phường, xã thì cứ tích hợp hết trên VNeID cho tiện".

Thông tin về tình trạng hôn nhân được tích hợp trên VNeID ẢNH: PHÚC BÌNH

Đúc kết việc này, một BĐ kết luận: "Thủ tục kết hôn, ly hôn giờ chỉ cần 1 cú nhấp chuột. Số hóa toàn bộ trong chuyện này thấy hay hay... Khi chia tay hôn nhân, lỡ giấy tờ thất lạc lại phải tìm nhau xin bản giấy thì bất tiện vô cùng, thà làm một lần rồi lưu trên VNeID là khỏe nhất".

Cần một số cải thiện

Hiện nay, trên app VNeID, Bộ Công an đã triển khai tính năng xác nhận và tích hợp thông tin tình trạng hôn nhân. Thông tin này được kết nối, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

Đặc biệt, các bước thực hiện xác nhận tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn khá đơn giản, chỉ 4 bước. Chỉ cần có tài khoản định danh cấp 2, vào mục "Ví giấy tờ", sau đó chọn "Thông tin chờ xác nhận tích hợp", nhập mã passcode, tiếp tục chọn "Tình trạng hôn nhân" để kiểm tra thông tin và thực hiện xác nhận.

BĐ Sau Hoang viết: "Chuẩn luôn! Khi trai gái yêu nhau chỉ cần cho người kia kiểm tra VNeID là biết địa chỉ/tình trạng hôn nhân; tránh nhầm lẫn xảy ra những điều đáng tiếc trong cuộc sống".

Tuy nhiên, một số BĐ cũng bày tỏ mong muốn VNeID sớm cập nhật toàn diện, chính xác vì hiện tại vẫn còn tồn tại một số lỗi mà nhiều người dân gặp phải. Bạn Trongtu Ha đặt câu hỏi: "VNeID thông tin sai về tình trạng hôn nhân, phải chỉnh sửa thế nào, xin chỉ giúp?". BĐ Hoàng Khang thì gặp tình trạng khác: "Ly hôn rồi mà thông tin VNeID vẫn còn kết hôn nè. Không sửa được?". Cùng câu hỏi, BĐ Đặng Cường thắc mắc: "Đưa lên đó rồi đến khi ly hôn thì gỡ ra thế nào? Nhờ các bạn chỉ giúp mình".

Theo giải đáp thì trường hợp thông tin chính xác, chọn "Xác nhận tích hợp" để hoàn tất. Trường hợp thông tin chưa hiển thị hoặc không chính xác, chọn "Không tích hợp" và liên hệ công an cấp xã hoặc cơ quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ.

BĐ Son Nguyen đặt vấn đề: "VNeID thường mấy tháng sau mới cập nhật, dễ cho đối tượng xấu muốn lừa đảo đăng ký kết hôn giả...". BĐ Hiep Tranhoang nêu đề xuất: "Nhà nước cũng nên ban hành luật về VNeID để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng".