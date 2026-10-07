Lăng kính bạn đọc: Để cổng trường thông thoáng, an toàn

Nhiều cổng trường ở TP.HCM mỗi khi đến giờ vào lớp hay tan học lại trở thành điểm ùn ứ, giao thông hỗn loạn khi phụ huynh dồn đến đón con, xe máy đậu tràn xuống lòng đường, chiếm vỉa hè. Học sinh không còn lối đi bộ, phải đi xuống dưới lòng đường. Theo trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, trên địa bàn có 62 trường học mà tình hình giao thông trước cổng còn phức tạp. Ngoài ra, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 1.549 trường hợp vi phạm giao thông trước cổng trường.

Bạn đọc Thanh Niên đề xuất tăng cường lực lượng điều tiết giao thông trước cổng trường vào giờ đưa đón ẢNH: NHẬT THỊNH

Tìm thêm bãi đỗ xe cho phụ huynh

"Một trong những nguyên nhân là hàng trăm phụ huynh có nhu cầu đưa, đón con trong khoảng thời gian ngắn. Trong khi đó, mặt bằng trước nhiều trường hẹp, thiếu không gian chờ và điểm dừng, đỗ xe", trung tá Lê Hoàng Phong nói.

Đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên đồng tình với nguyên nhân này và cho biết trường con em họ đang học quá nhỏ, thiếu sân đậu và có số lượng học sinh đông. BĐ Thành Dương nhận định: "Nan giải cho nhà trường và các bậc phụ huynh. Nhiều trường không có sân đậu xe, vỉa hè thì nhỏ nên không còn cách nào khác phụ huynh phải đứng tràn xuống cả lòng đường". Tương tự, BĐ Thanh Sang Le đặt vấn đề: "Sân trường thì không cho chạy vào, phần trước cổng thuộc trường thì không đủ chỗ đậu, làm sao đây?".

Để giải quyết thực trạng này, trước khi ra quân chấn chỉnh quyết liệt, Công an TP.HCM cho biết sẽ kiến nghị ban giám hiệu 62 trường nói trên phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ và để xe cho phụ huynh đến đón học sinh.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Trong danh sách được Công an TP.HCM "gọi tên" có Trường THPT Võ Thị Sáu (đường Lê Văn Duyệt), Trường THCS Hà Huy Tập (đường Phan Đăng Lưu), Trường THCS Phạm Văn Chiêu (đường Phạm Văn Chiêu), THPT Gò Vấp (đường Nguyễn Thái Sơn), cùng nhiều trường ở các khu vực khác... Từ đó, BĐ Trần Khang mong muốn nhà trường cần chủ động: "Có danh sách các trường bị "điểm danh" rồi. Theo tôi, tốt nhất là nhà trường làm việc chặt chẽ hơn với chính quyền địa phương tìm phương án hợp lý nhất để không gây ùn tắc và bảo đảm an toàn cho các cháu".

Ngoài nguyên nhân khách quan là thiếu sân bãi, vỉa hè lớn, BĐ Hoàng Vũ còn chỉ ra nguyên nhân ùn tắc là: "Này cũng do một phần ý thức nữa. Nhiều phụ huynh đến sau không còn chỗ nhưng không chịu tìm vỉa hè nào còn trống, cứ đậu ngang nhiên rất dễ gây ùn tắc". BĐ Như Phương Đặng góp ý thêm: "Đề nghị xử phạt luôn những người bán hàng rong, xe đậu hàng dài, chiếm chỗ của phụ huynh".

BĐ Quốc Thanh đặt vấn đề: "Đây là bài toán khó cho các trường học, đặc biệt tại các thành phố, khu vực trung tâm. Ngoài ý thức của phụ huynh thì chuyện giao thông công cộng cũng cần phải bàn. Nếu như có một loại hình giao thông đảm bảo nhu cầu và an toàn thì chắc phụ huynh cũng không cần phải tự đưa đón con em".

Từ thực tiễn đưa đón con của bản thân, BĐ Vũ An đề xuất chi tiết: "Có rất nhiều phương án khả thi: Nhà trường mở cổng cho phụ huynh vào đậu xe trong sân. Các giờ tan học lệch ca nhau: Ví dụ khoảng 5 - 6 lớp về sớm hơn 1 tiết trong các ngày thứ hai - thứ ba; tương tự vậy thứ tư - thứ năm là một số lớp khác về sớm. Từ đó giúp phụ huynh đi đón con lệch giờ, giảm áp lực. Tăng cường xử phạt bán hàng rong trước cổng trường - điểm mấu chốt dễ gây ùn tắc vì học sinh hay túm tụm mua đồ (có thể gây nguy hiểm cho các cháu). Ứng trực lực lượng điều tiết giao thông... Xử lý đồng bộ nhiều phương án thì đảm bảo khó xảy ra ùn tắc".

BĐ Thúy Ngọc chia sẻ thêm: "Tôi thấy có nhiều trường kết hợp rất chặt chẽ với công an phường, bảo vệ dân phố. Giờ tan học là 5 - 6 người chia nhau ra đứng điều tiết giao thông. Nhờ vậy mà tình trạng ùn tắc cũng giảm đi đáng kể, xe chỉ di chuyển chậm chứ không bị tắc".