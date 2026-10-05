Lăng kính bạn đọc: Cần bàn kỹ phương án học trực tuyến ngày mưa ngập

Trước tình trạng mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập diện rộng tại TP.HCM những ngày qua, nhiều ý kiến kiến nghị Sở GD-ĐT cho phép học sinh chuyển sang học trực tuyến. Sở cho biết đã giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục. Hầu hết ý kiến đều nhất trí việc ưu tiên an toàn, tránh để học sinh lội nước nguy hiểm. Thế nhưng, đằng sau màn hình trực tuyến là nỗi lo trĩu nặng của nhiều gia đình.

"Thuê người trông con đâu đơn giản như gọi một chuyến xe"

Nhìn thấy cảnh học sinh chật vật giữa biển nước đen ngòm, nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ xót xa và ủng hộ phương án linh hoạt. Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào thực tế đời sống, học trực tuyến lại không thích hợp cho mọi gia đình, như chia sẻ của BĐ Vũ Văn Trọng: "Người buôn gánh bán bưng ngoài chợ, chạy xe ôm công nghệ như chúng tôi ráo mồ hôi là hết tiền, ngày nào không ra đường là ngày đó cả nhà đứt bữa. Không lẽ phải tha theo con ra sạp chợ dầm mưa dãi nắng?".

Một học sinh tại TP.HCM trên đường về nhà trong ngày mưa lớn, triều cường, ngập nước Ảnh: Phạm Hữu

BĐ Nguyễn Thu Hoài nêu: "Nói cho học trực tuyến thì nghe nhẹ tênh chứ đụng chuyện mới thấy trăm bề khổ ải cho cánh công nhân lao động. Làm ca kíp trong khu chế xuất, dây chuyền sản xuất chạy liên tục, chuông reo vào ca là bấm vân tay, bước chân ra ngoài một bước là bị trừ lương chuyên cần, thậm chí bị lập biên bản kỷ luật. Đùng một cái sáng sớm trường nhắn tin mưa to đường ngập cho học sinh chuyển sang học online tại nhà, hỏi thử ai trông con? Xin nghỉ đột xuất thì chuyền trưởng không duyệt, mà chở con vượt mấy đoạn ngập sâu để gửi hàng xóm thì xe chết máy, nước đen ngập tới yên".

Một số BĐ ủng hộ phương án học online cho rằng có thể nhờ ông bà, người thân hỗ trợ nếu cha mẹ bận việc phải đi làm. Tuy nhiên, BĐ Trần Quỳnh Anh chỉ ra: "Cứ nói cho con về học online, có ông bà coi giúp là bỏ qua những gia đình không có người đỡ đần. Thuê người trông con đâu đơn giản như gọi một chuyến xe".

Nhiều bên cùng phối hợp

Câu chuyện học trực tuyến ngày ngập nước, triều cường cũng dấy lên những băn khoăn về quy hoạch hạ tầng.

"Bao nhiêu năm qua, ngân sách rót vào chống ngập không hề nhỏ nhưng hiệu quả thực tế mang lại quá ít ỏi, cứ nâng cấp đường này thì nước lại tràn sang dìm chết tuyến đường lân cận. Đến khi đường ngập không đi nổi, xã hội lại ồn ào tranh cãi chuyện giáo viên có nên mở lớp qua mạng hay không, phụ huynh có nên để con ở nhà hay không. Nhà trường sinh ra để truyền thụ kiến thức và giáo dục nhân cách, chứ không phải cơ quan điều tiết giao thông hay đơn vị gánh chịu hậu quả từ sự tắc trách của các nhà thầu thi công thoát nước", BĐ Vũ Duy Phương nêu ý kiến.

BĐ Trần Uyên Nhi băn khoăn: "Sống ở khu Thanh Đa hay ven đường Huỳnh Tấn Phát mới thấu cảnh cùng cực mỗi mùa triều cường dâng cao kết hợp mưa xối xả. Cứ mưa là kẹt cứng, nước đen ngòm tràn thẳng vào nhà, người lớn đi làm trễ giờ bị phạt tiền, trẻ con đi học thì té ngã ướt sũng sách vở. Trách nhiệm điều phối hạ tầng thoát nước, vận hành máy bơm công suất lớn của các đơn vị quản lý đô thị ở đâu trong những thời điểm khẩn cấp như thế này? Không thể cứ thấy ngập nặng là quay sang khuyên nhà trường cho học sinh ở nhà học trực tuyến để giảm áp lực giao thông... Phụ huynh phần lớn là người lao động phổ thông, công nhân, buôn bán nhỏ, con nghỉ đột xuất thì ai trông nom khi bố mẹ bắt buộc phải có mặt ở cơ quan, nhà máy? Muốn giảm khổ cho dân thì ngành giao thông và thoát nước phải vào cuộc thực chất, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn chứ đừng xem học online như bài thuốc bách bệnh".

Bên cạnh đó, không ít BĐ cho rằng để phương án học trực tuyến trong những ngày mưa bão, ngập nước, triều cường phát huy hiệu quả, cần có một quy trình thông tin minh bạch, xuyên suốt.

"Chuyện nghỉ học tránh mưa ngập, triều cường hay học trực tuyến cần được cân nhắc trên góc độ an sinh xã hội chứ không thể áp dụng máy móc cho tất cả mọi người. Với những hộ làm nghề tự do, thợ hồ, shipper, công nhân vệ sinh môi trường, thời gian làm việc gắn liền với không gian ngoài trời, làm sao có thể ở nhà đồng hành, hỗ trợ con kết nối phần mềm hay hướng dẫn làm bài tập? Để con tự "bơi" giữa các thiết bị công nghệ vừa không hiệu quả về kiến thức, vừa để lại hệ lụy lớn về tâm lý và an toàn thể chất khi các em thiếu sự giám sát cần thiết. Chính sách linh hoạt phải đi đôi với tính thực tế. Do đó, trường học cần mở cửa tiếp nhận những học sinh có cha mẹ không thể nghỉ làm, bố trí giáo viên trực quản lý an toàn cho học sinh", BĐ Phạm Gia Huy đề xuất.

BĐ Phạm Đức Thắng kiến nghị: "Trường biết học sinh ở đâu, nhưng đâu biết chính xác hôm đó nước sẽ rút lúc nào, đường nào đang được xử lý. Phía quản lý đô thị có thông tin ngoài đường, nhưng có thể không nắm giờ tan học từng trường. Vậy hai bên đã có cách báo cho nhau chưa? Muốn hiệu trưởng quyết định kịp thì cần thông tin kịp, không thể chỉ trông vào ảnh phụ huynh gửi trong nhóm lớp. Có thể thống nhất trước đầu mối liên hệ theo khu vực, cách báo điểm ngập và thời gian cập nhật… Hiệu trưởng vẫn quyết định chuyện tổ chức học, còn cơ quan quản lý đường sá chịu trách nhiệm phần thông tin và xử lý ngoài trường".