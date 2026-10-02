Phụ huynh TP.HCM đề xuất học trực tuyến khi mưa lớn, triều cường, Sở GD-ĐT nói gì?

Kẹt xe đến đêm, phụ huynh muốn con học trực tuyến

Trên nhiều diễn đàn, phụ huynh học sinh bày tỏ: Dự báo thời tiết TP.HCM sẽ tiếp tục mưa lớn đến ngày 6.10. Các tuyến đường sẽ ngập sâu, khó khăn cho việc di chuyển. Chẳng hạn chiều 30.9, sau trận mưa như trút nước, trên các tuyến đường và nhiều khu vực, học sinh phải lội nước và đợi hết kẹt xe, về đến nhà 9-10 giờ đêm trong bộ đồ ướt sũng....

Có phụ huynh nói rằng: Chiều 1.10 lại trận mưa như trút nước, học sinh ra khỏi trường nhốn nháo vì không di chuyển được. Nhìn cảnh tượng phụ huynh đi đón con, tìm kiếm con trong cơn mưa như thác đổ thấy xót xa và thương cảm vô cùng … Chưa kể nhiều tuyến đường ngập sâu, các em chưa thể trở về nhà, mang trong mình bộ đồ đẫm nước, 2 mắt đỏ hoe vì nước mưa dội vào rát mắt. Thời gian ngấm mưa lâu về nhà các em sẽ bệnh…. Ngoài ra, trên đường về, mưa to gió lớn sẽ không tránh khỏi những nguy hiểm về xe cộ, va chạm…

Phụ huynh học sinh đưa đón con em đi học trong những ngày mưa lớn, kết hợp triều cường... ẢNH: PHẠM HỮU

Từ thực tế đó, phụ huynh chia sẻ: Mong Sở GD-ĐT theo dõi thời tiết nếu trời cứ tiếp tục mưa to như vậy thì phương án tối ưu là cho học sinh học trực tuyến để bảo đảm sự an toàn và sức khỏe cho cả phụ huynh và học sinh. Mong Sở GD-ĐT sớm đưa ra phương án để giúp học sinh và phụ huynh trong thời gian mưa lớn và triều cường.

Có phụ huynh học sinh đề xuất: Sở GD-ĐT có thể linh hoạt cho buổi sáng học trực tiếp, buổi chiều học trực tuyến để hạn chế việc học sinh tham gia giao thông vào buổi chiều khi thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, sấm chớp với cường độ mạnh kết hợp với triều cường…

Mưa chỉ vài giờ, vì sao TP.HCM ngập đến nửa đêm?

Học sinh trên đường đi học về trong những ngày mưa lớn, triều cường, ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Các trường có thể chủ động quyết định hình thức học trực tuyến

Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM liên tục triển khai các yêu cầu về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đến trường trong thời gian thời tiết có những diễn biến phức tạp.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng gần 2.500 cơ sở giáo dục phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương khẩn trương rà soát các tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển đến trường có nguy cơ mất an toàn, tập trung vào các điểm trường, tuyến đường, các vị trí, khu vực có nguy cơ gây nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Trên cơ sở rà soát, phối hợp xây dựng phương án cụ thể cho từng vị trí, từng nhóm học sinh có nguy cơ cao. Tuyệt đối không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với UBND cấp xã, lực lượng công an, quân đội, đoàn thể và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tại các vị trí xung yếu.

Căn cứ tình hình thực tế, phải xác định rõ điều kiện thời tiết, mực nước và các tình huống buộc tạm dừng đưa đón; thông tin kịp thời đến nhà trường, phụ huynh học sinh và học sinh để chủ động thực hiện.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị UBND xã, phường, đặc khu chủ động rà soát tổng thể nhu cầu sửa chữa, đầu tư cầu, đường, công trình giao thông tại các khu vực phục vụ học sinh đến trường; xác định các vị trí cấp thiết, trọng yếu để ưu tiên bố trí, lồng ghép nguồn lực theo quy định.

Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình giao thông trên địa bàn; duy trì thông tin thường xuyên giữa cơ sở giáo dục với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.

Sở GD-ĐT TP.HCM nêu những lưu ý trong thời gian thời tiết diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn cho học sinh ẢNH: PHẠM HỮU

Sở GD-ĐT cũng đề nghị các trường không tổ chức dạy học, làm việc, sinh hoạt tại khu vực, phòng học, công trình, hạng mục đã được xác định không bảo đảm an toàn; không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa có phương án bảo vệ hoặc hỗ trợ phù hợp.

Riêng về hình thức tổ chức dạy và học trong thời gian thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, triều cường, ngập nước như những ngày gần đây, ông Quốc cho hay, Thông tư 09 của Bộ GD-ĐT đã có quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Như vậy, căn cứ theo nội dung chương trình, hiệu trưởng các trường có quyền chủ động trong việc tổ chức các phương thức học tập. Học liệu dạy học trực tuyến được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông đã được cập nhật trên hệ thống học trực tuyến của mỗi cơ sở giáo dục theo quy định.