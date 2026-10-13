Lăng kính bạn đọc: Kẹt xe không thể là cớ để xe máy 'leo' vỉa hè

Báo Thanh Niên phản ánh, thời gian gần đây tại TP.HCM, ở các giao lộ và trục đường lớn trong giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Để thoát khỏi dòng xe ùn ứ, nhiều người điều khiển phương tiện đã bất chấp quy định, điều khiển xe máy lấn làn, leo lên vỉa hè để tìm đường đi nhanh hơn, biến không gian vốn dành riêng cho người đi bộ thành lối đi cho mô tô, xe máy.

Hỗn độn và bức xúc

Bạn đọc (BĐ) Phạm Văn Quang nhận định: "Hồi trước thấy ai chạy xe trên vỉa hè còn có người quay lại nhìn, nhắc nhở. Giờ nhiều lúc nguyên một hàng xe máy chạy sát bên người đi bộ mà chẳng mấy ai phản ứng. Có lẽ vì chứng kiến quá thường xuyên nên người ta dần xem đó là chuyện bình thường. Từ một lần leo vỉa hè cho kịp giờ làm, rồi lần sau chen vào làn rẽ phải, lần khác vượt đèn khi chỉ còn vài giây... Những hành vi nhỏ cứ lặp lại, đến khi thành thói quen thì người lái xe không còn tự hỏi mình làm vậy có đúng không nữa".

Nhiều người chạy xe máy trên vỉa hè đường Quang Trung (P.Thông Tây Hội, TP.HCM), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ ẢNH: NGỌC QUỲNH

Cũng theo BĐ Quang, vẫn có người kiên nhẫn chờ, nhường đường cho người đi bộ, nhưng đôi khi chính họ lại bị người khác gây áp lực vì không chịu chen lên. "Văn hóa giao thông đâu phải điều gì quá lớn lao, mà thể hiện ngay ở chuyện có chịu dừng đúng vạch hay không, có nhường lối cho người già, trẻ nhỏ hay không. Một người tự ý chiếm vỉa hè có thể nghĩ mình chỉ làm sai một chút. Nhưng nếu hàng trăm người đều nghĩ như vậy thì người đi bộ còn chỗ nào để đi?", BĐ Quang phân tích.

Cùng chung sự trăn trở về mức độ lan rộng của tình trạng này, BĐ Phạm Hoàng Anh đặt câu hỏi: "Mọi người có cảm thấy việc này ngày càng phổ biến không? Hồi mới vô TP không thấy nhiều xe chạy lên vỉa hè như vậy đâu. Giờ thì như chuyện thường ngày ở huyện".

Cải thiện hạ tầng giao thông

Chia sẻ về áp lực hạ tầng, BĐ Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh: "Nếu ý thức cộng đồng không thay đổi, càng nhiều đèn tín hiệu cũng không cứu nổi cảnh tắc đường. Bài toán này giải bao lâu rồi vẫn bế tắc". Đồng thời, thiếu quản lý chặt chẽ đôi khi tạo kẽ hở cho thói quen xấu bùng phát như nhận xét của BĐ Lê Trung Nguyên: "Mấy bạn trẻ cứ nghĩ chạy lên vỉa hè là nhanh hơn, chứ mình thấy nguy hiểm cho cả người đi bộ lẫn tài xế. Giao thông vậy thì sao mà không kẹt xe hoài!".

Bên cạnh ý thức tự giác, nhiều BĐ còn đưa ra ý kiến hướng đến việc hoàn thiện hạ tầng và điều tiết giao thông khoa học hơn. BĐ Vũ Hương Giang cho rằng: "Đọc những ý kiến đề nghị mở rộng làn rẽ phải, điều chỉnh vạch sơn để xe lưu thông nhanh hơn, tôi đồng ý là cần xem lại hạ tầng. Nhưng đừng vì muốn xe máy bớt kẹt mà tiếp tục thu hẹp không gian của người đi bộ".

Phân tích kỹ hơn về nút thắt giao thông, BĐ Đồng Thanh Phương đề xuất: "Tại một số giao lộ giờ cao điểm mới thấy có chuyện khá khó hiểu. Đèn xanh rồi nhưng phía trước vẫn ùn ứ, xe không thoát kịp. Đến lúc đèn đỏ, hàng xe tiếp tục dồn lại... Câu hỏi đặt ra là chu kỳ đèn tín hiệu có được điều chỉnh thường xuyên theo lượng xe thực tế không?".

Ai rồi cũng từng vội đi làm, nhưng leo vỉa hè, lấn làn là đang rút ngắn sự an toàn của bản thân và người khác. Chút kiên nhẫn thôi mà! Phạm Văn Công Ở nước ngoài, vỉa hè đúng kiểu dành cho người đi bộ, xe máy mà lên là bị phạt ngay. Ở mình, chuyện này bình thường như cơm bữa. Lương Lê Ngọc Bảo Trân

Cùng góc nhìn cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, BĐ Lê Minh Phương nêu quan điểm: "Chúng ta đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào ý thức tự giác của người đi đường, trong khi cách tổ chức giao thông ở nhiều nơi vẫn chưa thật sự thuận tiện. Một giao lộ có hàng ngàn phương tiện đi qua mỗi giờ mà chỉ cần vài người dừng sai làn đã gây ùn tắc, vậy thiết kế ấy có cần xem lại không?".

Xử lý nghiêm minh hơn

Dẫu rằng hạ tầng có điểm chưa hoàn thiện, nhưng theo nhiều phản hồi của BĐ, viện dẫn lý do kẹt xe để ngụy biện cho hành vi leo vỉa hè là điều không thể chấp nhận. "Nói kẹt xe nên phải leo vỉa hè nghe có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ thì không ổn. Đường đông là chuyện cả ngàn người cùng chịu, đâu phải chỉ riêng người đang muốn vượt lên trước. Nếu ai cũng lấy lý do mình đang vội để làm trái quy định thì còn đâu trật tự?", BĐ Phạm Xuân Hùng khẳng định.

Để lập lại trật tự đô thị, đông đảo BĐ đồng thuận rằng các biện pháp chế tài nghiêm khắc là không thể thiếu. "Hết đứng sai làn lại chạy xe máy lên vỉa hè, xong lúc kẹt xe thì ai cũng than. Thử hỏi người đi bộ biết né qua đâu? Đề nghị phạt mạnh thì may ra mới bớt cảnh này", BĐ Nguyễn Thị Hương kiến nghị.

Song song với chế tài xử phạt, gốc rễ của sự thay đổi bền vững vẫn phải đến từ giáo dục thế hệ trẻ và sự làm gương của người lớn. "Tôi chở con đi học, đang dừng đèn đỏ thì mấy xe máy phía sau bóp còi liên tục. Một người còn chạy thẳng lên vỉa hè để vượt qua. Con gái ngồi sau hỏi: "Ủa mẹ, cô giáo nói vỉa hè dành cho người đi bộ mà, sao chú kia chạy lên được?". Nghe con hỏi mà không biết giải thích sao cho ổn", chia sẻ của BĐ Vũ Điệp Chi gợi lên nhiều điều cần suy ngẫm.