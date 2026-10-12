Vô tư chạy xe trên vỉa hè

Giao lộ đường số 18 - Lê Đức Anh (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM) dù có đèn tín hiệu giao thông và làn dành cho phương tiện rẽ phải khi gặp đèn đỏ, nhưng nhiều người vẫn thiếu ý thức chấp hành. Không ít trường hợp người điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè hoặc dừng, đậu lấn vào làn ưu tiên, gây cản trở việc lưu thông của các phương tiện đi đúng quy định.

Nhiều người chạy xe máy dừng xe ở làn ưu tiên rẽ phải trên đường số 18 - Lê Đức Anh, P.Bình Hưng Hòa Ảnh: Ngọc Quỳnh

Ông Nguyễn Minh Hòa, ngụ đường số 18, cho biết: "Vào giờ cao điểm sáng và chiều, lượng xe lưu thông qua khu vực này rất đông. Nhiều người khi gặp đèn đỏ không chịu xếp hàng đúng phần đường mà chen lấn, dừng xe lấn vào làn rẽ phải hoặc chạy lên vỉa hè để vượt lên phía trước, khiến giao thông trở nên lộn xộn và dễ xảy ra va chạm".

Nhiều người chạy xe máy trên vỉa hè đường Quang Trung, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ Ảnh: Ngọc Quỳnh

Tương tự, trên đường Quang Trung theo hướng từ Tân Sơn đến giao lộ Thống Nhất (P.Thông Tây Hội, TP.HCM), tình trạng xe máy chạy trên vỉa hè diễn ra khá phổ biến, nhất là vào giờ cao điểm, gây nguy hiểm cho người đi bộ và ảnh hưởng kết cấu hạ tầng vỉa hè. Nhiều người chỉ vì muốn rút ngắn thời gian di chuyển mà xem nhẹ sự an toàn của bản thân và những người xung quanh.