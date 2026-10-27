Tấm bản đồ kết nối những gánh hàng rong với khách

Tìm những gánh hàng thường xuyên di chuyển

Gần đây, khi tìm kiếm từ khóa "gánh mưu sinh" trên Google Maps, nhiều người bắt gặp địa chỉ bán hàng của những cụ ông, cụ bà lớn tuổi hoặc người khuyết tật đang mưu sinh tại TP.HCM.

Anh Lữ Minh Trí ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, không phải lúc nào người mua cũng tìm được đúng gánh hàng mình muốn ghé. Nhiều người bán rong thường xuyên thay đổi vị trí trong ngày, trong khi địa điểm trên Google Maps chỉ được ghim cố định.

Đây là một trong những lý do để anh Lữ Minh Trí, Giám đốc điều hành Công ty công nghệ HYPER ONE, cùng các cộng sự xây dựng website Gánh Mưu Sinh, ra mắt vào giữa tháng 10 này.

Anh Trí kể đã ấp ủ ý tưởng hỗ trợ những người lớn tuổi, người khuyết tật bán hàng rong từ khoảng 3 năm trước. Vốn thường xuyên mua hàng ở các quán bình dân và gánh hàng ven đường, anh muốn tìm một cách để người bán và người mua dễ gặp nhau hơn.

Giao diện website Gánh Mưu Sinh với bản đồ hàng rong và các tính năng cập nhật địa điểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Google Maps chỉ có thể ghim một địa điểm cụ thể, nhưng những người bán hàng rong lại di chuyển qua nhiều vị trí trong ngày, vì vậy nhiều người có thể mất cả buổi đi tìm mà không thấy", anh giải thích.

Trên website ganhmuusinh.io.vn, người dùng có thể tìm các gánh hàng gần mình trên bản đồ, xem thông tin về thời gian bán, cập nhật vị trí, đăng hình ảnh hoặc chia sẻ trải nghiệm sau khi ghé mua.

Dữ liệu ban đầu được nhóm phát triển tham khảo từ những địa điểm công khai trên Google Maps, sau đó tiếp tục được người dùng bổ sung và xác minh thực tế.

Anh Trí cùng đội ngũ phát triển website với mục tiêu duy trì dự án lâu dài ẢNH: THÁI HÒA

"Chúng tôi muốn ứng dụng giống như một cuốn nhật ký nhỏ được cộng đồng cùng viết tiếp mỗi ngày. Các ông bà, các cô chú không cần biết sử dụng công nghệ, những người trẻ và khách mua hàng có thể góp một tay", anh Trí chia sẻ.

Cho đến nay, website ghi nhận gần 300 địa chỉ được ghim tại TP.HCM và một số tỉnh, thành như Đồng Nai, Gia Lai, Cần Thơ.

Mong người bán có thêm khách quen

Điều anh Trí quan tâm không chỉ là đưa thật nhiều địa điểm lên bản đồ, mà còn là làm sao để những người bán hàng rong có khách mua đều đặn.

Theo anh, khi cần mua một món ăn hay món đồ nào đó, người dùng có thể tìm xem gần mình có gánh hàng phù hợp hay không, rồi ghé mua. "Mình nghĩ người mưu sinh cần có khách mua hàng đều đặn hơn là một lần được rất đông người kéo đến vì thương cảm, rồi sau đó lại trở về những ngày vắng khách", anh nói.

Bà Mai (85 tuổi) vui khi có thêm khách ghé mua chè ẢNH: CAO AN BIÊN

Vì vậy, anh cùng đội ngũ đặt mục tiêu duy trì website lâu dài. Tên miền đã được đăng ký trước 3 năm, còn kế hoạch của nhóm là phát triển dự án trong ít nhất 10 năm. "Mình không muốn làm một thứ được vài hôm rồi bỏ, bởi người mưu sinh đâu có nghỉ bán khi một trào lưu trên mạng kết thúc", anh Trí chia sẻ.

Website hiện có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó phiên bản tiếng Anh bổ sung thông tin về các món ăn để du khách nước ngoài dễ tìm hiểu.

Một trong những người sớm tham gia cập nhật dữ liệu là anh Lê Quốc Anh (22 tuổi). Sau khi biết đến website, anh đã chủ động ghi nhận và chia sẻ gần 10 địa điểm bán hàng mình từng ghé.

Gánh me của cụ Thới (77 tuổi) tại TP.HCM được cập nhật trên website Gánh Mưu Sinh ẢNH: NVCC

"Sau một thời gian sử dụng, tôi chủ động check-in những địa điểm có món ăn ngon, hợp khẩu vị để chia sẻ với mọi người. Website giúp tôi tìm kiếm thuận tiện hơn, đồng thời cập nhật vị trí những gánh hàng quen thuộc để nhiều người biết đến", anh Quốc Anh kể.

Trong số những gánh hàng được giới thiệu có gánh chè của bà Phạm Thị Mai (85 tuổi), thường bán trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hòa, TP.HCM. Bà Mai (quê Quảng Ngãi) vào TP.HCM mưu sinh đã nhiều chục năm. Bà kể mình bán chè từ khoảng 9 giờ sáng đến chiều, sau đó gánh hàng đi quanh khu vực để tìm thêm khách. "Khách nói biết tôi qua mạng, tôi cũng không biết đó là gì, nhưng được nhiều người mua hơn, tôi thấy vui", bà Mai kể.



