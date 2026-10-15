Gõ 'gánh mưu sinh' trên Google Maps, bất ngờ với những địa chỉ ở TP.HCM

Gần đây, ứng dụng Google Maps ở Việt Nam xuất hiện những địa điểm được gọi với cái tên mộc mạc là "gánh mưu sinh", với hàng chục hàng quán nhỏ, bình dân của những người lao động lớn tuổi, người khuyết tật mưu sinh nhiều nơi ở TP.HCM.

Những "gánh mưu sinh" xuất hiện trên ứng dụng Google Maps ở Việt Nam đang gây sốt mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chỉ cần nhập từ khóa "gánh mưu sinh" vào thanh tìm kiếm trên Google Maps, người dùng có thể dễ dàng tra cứu địa chỉ, thậm chí biết được hoàn cảnh đặc biệt của những ông bà cụ đứng sau những gánh hàng này.

Từ sạp trái cây của cụ bà lớn tuổi, xe sửa đồng hồ của người đàn ông khuyết tật nghị lực đến xe bánh tổ của bà cụ ở khu Chợ Lớn, gánh bánh cam của "Ngoại Chín"... tại TP.HCM đều được ghi nhận và hiển thị trên bản đồ, giúp người dùng có thể tham khảo thông tin và dễ dàng theo hướng dẫn tìm tới.

Dù vẫn chưa có thông tin chính thức về cá nhân hay tổ chức đứng sau việc tạo lập chuỗi địa điểm này, tuy nhiên sự hiện diện của những "gánh mưu sinh" này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn của dân mạng, nhiều người theo gợi ý từ Google Maps tìm tới những hàng quán này ủng hộ những ông bà lớn tuổi mưu sinh cũng như lan tỏa thông điệp tích cực.

Tài khoản Tĩnh Lặng bình luận: "Một ý tưởng tuyệt vời! Đôi khi muốn đi ăn nhưng mà vì không có hiện trên Google Maps nên khó tìm lắm!". "Nhìn những hàng quán của ông bà lớn tuổi mà rơi nước mắt. Thương các ông bà, cô chú", tài khoản Cao Đình Thảo bày tỏ. Nickname Chuyện Mưu Sinh cũng có những chia sẻ đầy xúc động: "Hy vọng sự lan tỏa này sẽ giúp ông bà có thêm khách ghé ủng hộ, đỡ vất vả hơn phần nào".

"Cảm ơn khách bao năm qua đã ủng hộ những người lớn tuổi như tôi mưu sinh!"

Một ngày giữa tuần như bao ngày khác, bà Lương Hữu Quế (74 tuổi) như thường lệ đẩy xe bánh tổ chay, món ăn quen thuộc của người Hoa ra bán trên đường Trần Quý (phường Minh Phụng).

Bà Quế và xe bánh tổ chay là một trong hàng chục hàng quán bình dân trong danh sách các địa điểm "gánh mưu sinh" trên Google Maps ẢNH: CAO AN BIÊN

Món bánh tổ chay được nhiều khách ủng hộ suốt hơn 4 thập kỷ qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên ứng dụng Google Maps, xe bánh của bà Quế được giới thiệu là "Gánh mưu sinh - Bánh tổ chay người Tiều - cụ Quế) kèm theo nhiều hình ảnh, thông tin về món ăn cũng như cụ bà người Hoa lớn tuổi. Chia sẻ với Thanh Niên, bà Quế nói rằng bản thân không rành về công nghệ, không biết được "xe bánh được lên Google Maps" là thế nào, tuy nhiên những ngày qua, có một số khách trẻ tìm tới mua bánh.

"Nhiều người nói là tìm tới đây mua bánh theo gợi ý trên mạng. Tôi thấy rất vui. Cảm ơn khách suốt bao năm qua ghé ủng hộ tôi, giúp tôi có tiền sinh sống. Xe bánh này tôi mở hơn 40 năm rồi, tôi biết cách làm món này từ nhỏ, khi mới 11 tuổi đã được dạy, sau này lớn làm nhiều nghề rồi mới quyết định gắn bó với cái nghề này", bà chia sẻ.

Bà chủ xe bánh tổ chay ở Chợ Lớn cho biết suốt nhiều năm qua, nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, không chỉ có thực khách quen thuộc ở khu này tới mua mà còn nhiều người vì yêu mến nghị lực mưu sinh tuổi xế chiều của bà mà tìm tới ủng hộ. Điều đó cũng là động lực cho bà gắn bó với xe bánh đến khi nào không còn sức nữa thì thôi.

Từ phường Bình Đông cùng bạn đi xe máy sang phường Minh Phụng để mua bánh của bà Quế, anh Nguyễn Hưng (34 tuổi) cho biết thông qua mạng xã hội, anh có biết tới những "gánh mưu sinh" trên Google Maps. Thấy tiệm của bà Quế không quá xa nhà, buổi trưa có thời gian, sẵn tiện có việc ở Chợ Lớn nên anh ghé mua bánh tổ chay ăn thử.

"Tôi rất có cảm tình với những hàng quán nhỏ của người lớn tuổi. Những ông bà dù tuổi đã cao nhưng vẫn miệt mài lao động khiến mình vừa thương, vừa cảm phục. Khi có dịp, mình cũng thường ủng hộ những hàng quán bình dân như thế. Nếu có thời gian, mình sẽ trải nghiệm hết những "gánh mưu sinh" trên Google Maps.

Ông Quyền ngồi xe lăn, sửa đồng hồ ở TP.HCM hơn 30 năm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Quyền tìm tên xe sửa đồng hồ của mình trên Google Maps ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, xe sửa đồng hồ vỉa hè của ông Diệp Đức Quyền (64 tuổi) nằm ở đoạn giao đường Nguyễn Tri Phương - Hòa Hảo (phường Diên Hồng) cũng là một trong những địa điểm được gợi ý từ "gánh mưu sinh". Lấy điện thoại vào ứng dụng Google Maps để tìm xe sửa đồng hồ của mình, ông không giấu được bất ngờ lẫn niềm vui, hy vọng sẽ có nhiều người biết tới hơn công việc mà ông đã gắn bó suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Ông Quyền bị sốt bại liệt từ nhỏ, từ đó không thể đi lại được. Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm trong cuộc sống, ông có duyên gắn bó với nghề sửa đồng hồ này mưu sinh đến giờ. Công việc đã giúp ông phần nào lo được cho bản thân, gia đình nhỏ của mình.

Cũng nhờ nghề này, ông nên duyên vợ chồng với một người khách quen, thường xuyên lui tới sửa đồng hồ. Người vợ nhận xét ông là người có khuôn mặt phúc hậu, chăm chỉ làm ăn nên gật đầu đồng ý. Họ có với nhau một người con trai, năm nay 24 tuổi.