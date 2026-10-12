5 phát hiện bất ngờ được tìm thấy qua Google Maps

Google Maps và Google Earth đã trở thành công cụ định vị quen thuộc trong đời sống hiện đại, từ việc dẫn đường đến khám phá qua tính năng Street View. Tuy nhiên, nhiều người dùng còn sử dụng nền tảng này như một phương tiện giải trí để quan sát các vùng đất trên thế giới. Quá trình tra cứu ngẫu nhiên đó đôi khi mang lại những phát hiện ngoài dự tính, từ các vụ án mất tích cho đến những dấu tích lịch sử và tự nhiên độc đáo.

Dưới đây là 5 phát hiện kỳ lạ từng được hé lộ nhờ hai ứng dụng bản đồ vệ tinh của Google.

Manh mối người mất tích hé lộ sau hơn 20 năm

Trường hợp của William Moldt, người biến mất từ cuối năm 1997, là minh chứng rõ nét cho khả năng hỗ trợ tìm kiếm của Google Earth. Sau hơn hai thập kỷ bế tắc trong công tác điều tra, vụ việc bất ngờ có bước ngoặt khi một người dùng xem lại ngôi nhà cũ và phát hiện vật thể lạ dưới đáy một ao nước lân cận.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc xe sedan màu trắng chìm dưới nước, bên trong chứa hài cốt của ông Moldt. Đáng chú ý, phương tiện này thực tế đã hiển thị trên dữ liệu bản đồ từ ít nhất năm 2007 nhưng không ai nhận ra trong suốt nhiều năm.

Chiếc xe sedan màu trắng chìm dưới nước được phát hiện bởi Google Earth ẢNH: GOOGLE EARTH

Dấu tích loài vượn người cổ đại tại Nam Phi

Vào cuối năm 2007, nhà cổ nhân chủng học Lee R. Berger đã dùng Google Earth để tìm kiếm các hang động tiềm năng tại khu vực Cái nôi của loài người (Cradle of Humankind). Qua việc quan sát sự biến dạng của bóng đổ trên ảnh chụp vệ tinh, ông xác định được các vị trí hang động chưa từng được khám phá.

Một năm sau đó, chuyến khảo sát thực địa cùng con trai tại khu vực này đã giúp phát hiện những mảnh xương của một loài vượn người hoàn toàn mới sống cách nay khoảng hai triệu năm. Hóa thạch này sau đó được đặt tên khoa học là Australopithecus sediba.

Hoa văn khổng lồ trong sa mạc

Trong số gần 16.000 vệ tinh đang bay quanh Trái Đất , nhiều thiết bị được trang bị máy ảnh cao cấp để giám sát và cần các hoa văn thử nghiệm trên mặt đất nhằm cân chỉnh hệ thống. Khi tra cứu trên bản đồ, người dùng có thể bắt gặp các đường nét bí ẩn tại những vùng sa mạc rộng lớn, điển hình như tại sa mạc Gobi của Trung Quốc.

Những đường nét bí ẩn hằn trên bề mặt sa mạc Gobi ở Trung Quốc

ẢNH: GOOGLE MAPS

Các nhà nghiên cứu nhận định những đường kẻ này dùng để hỗ trợ hiệu chuẩn vệ tinh do thám. Ngoài ra, các mô hình tương tự cũng được nhiều quốc gia sử dụng để cân chỉnh tiêu cự, màu sắc và độ phân giải không gian cho các vệ tinh dân sự phục vụ theo dõi biến đổi khí hậu hay dự báo thiên tai.

Cấu trúc mặt đất kỳ lạ Badlands Guardian tại Canada

Năm 2006, một người dùng tên Lynn Hickox đã tình cờ phát hiện một kiến tạo địa chất đặc biệt tại Canada khi lướt xem Google Earth chỉ vài ngày sau khi tải ứng dụng. Cấu trúc này ban đầu được cô đặt tên là "Indian Head" vì hình dáng giống khuôn mặt của người thuộc Các bộ tộc bản địa đầu tiên (First Nations).

Bề mặt địa chất có cấu trúc rất giống khuôn mặt của người ở Canada ẢNH: GOOGLE EARTH

Kiến tạo tự nhiên này là kết quả của hàng ngàn năm xói mòn, tạo nên hiện tượng ảo giác pareidolia khiến não người tự liên tưởng thành gương mặt tạc trong lòng đất. Tùy theo góc nhìn và nền tảng văn hóa, nhiều người xem còn liên tưởng hình ảnh này với tượng Pharaoh Ai Cập hoặc nhân vật Batman ở phía đối diện.

Tàn tích biệt thự La Mã cổ đại tại Ý

Lập trình viên người Ý Luca Mori đã vô tình phát hiện những chi tiết bất thường quanh quê nhà khi sử dụng Google Earth. Lần theo dấu tích của một dòng sông cổ, anh nhận thấy các vệt bóng hình chữ nhật đặc trưng trên mặt đất cùng khoảng không gian trông như sân trong.

Nghi ngờ đây là tàn tích cổ xưa, anh Mori đã liên hệ với các chuyên gia tại bảo tàng khảo cổ quốc gia của nước này. Quá trình kiểm tra thực địa sau đó xác nhận địa điểm này chính là tàn tích của một biệt thự La Mã cổ đại, đánh dấu một trong những trường hợp sớm nhất dùng bản đồ vệ tinh để hỗ trợ khảo cổ.