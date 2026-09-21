Lý do thời gian dự kiến đến nơi trên Google Maps chuyển màu đen

Trong giao diện điều hướng của Google Maps, thời gian dự kiến đến nơi (ETA) thường hiển thị qua các gam màu trực quan để thông báo nhanh về tình trạng di chuyển. Dù vậy, việc các con số ETA bất ngờ chuyển sang màu đen không hoàn toàn là tin xấu, mà biểu thị các trạng thái kỹ thuật cụ thể ở cả chế độ lái xe lẫn phương tiện công cộng.

Ý nghĩa đằng sau việc ETA đổi sang màu đen trên Google Maps

Phản hồi người dùng trên diễn đàn hỗ trợ vào tháng 1.2025, Google cho biết màu đen hoặc trắng xuất hiện nhằm tăng cường độ tương phản ở chế độ nền tối (dark mode), hoặc cảnh báo tình trạng thiếu dữ liệu giao thông trực tiếp. Với chế độ lái xe thông thường, ba màu sắc cốt lõi gồm xanh lá cây (thông suốt), cam (trung bình) và đỏ (đông đúc), trong khi ở chế độ phương tiện công cộng, màu đen đồng nghĩa với việc ứng dụng không nhận được dữ liệu cập nhật theo thời gian thực của chuyến đi.

Thời gian dự kiến đến nơi chuyển sang màu đen trên Google Maps ẢNH: CHATGPT

Bên cạnh các gam màu báo hiệu chuyến đi đúng lịch trình (xanh lá), đến sớm (cam), trễ chuyến (đỏ) hay biểu tượng thi công công trình, dữ liệu ETA của Google Maps đạt độ tin cậy rất cao. Hãng công nghệ cho biết sau khi hợp tác với phòng nghiên cứu AI DeepMind vào năm 2020, tỷ lệ dự đoán ETA chính xác đã vượt mốc 97% nhờ kết hợp dữ liệu chất lượng đường sá, quy định địa phương, thói quen giao thông trong 4 tuần cùng thông tin trực tiếp từ người dùng.

Người dùng hiện không thể chủ động thay đổi quy ước bảng màu ETA trong ứng dụng, nhưng có thể hạn chế xuất hiện chữ số màu đen khi lái xe bằng cách tắt chế độ nền tối trên điện thoại. Dù vậy, chỉ số ETA vẫn sẽ hiển thị màu đen nếu thiết bị mất kết nối mạng hoặc đang sử dụng tính năng điều hướng ngoại tuyến (offline) do ứng dụng không có quyền truy cập vào thông tin giao thông trực tiếp.

Đối với phương tiện giao thông công cộng, việc ETA hiển thị màu đen là dấu hiệu cho thấy ứng dụng không có thông tin thời gian thực về chuyến xe buýt hoặc tàu tiếp theo. Nắm rõ ý nghĩa của các màu sắc giao diện sẽ giúp người dùng nhanh chóng đánh giá nguy cơ chậm trễ và linh hoạt điều chỉnh lộ trình di chuyển phù hợp với thực tế.