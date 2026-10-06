Biểu tượng số 1 trong vòng tròn trên Google Maps có ý nghĩa gì?

Nhiều người có thể chưa biết là phải đến năm 2022, Google Maps mới chính thức hiển thị phí cầu đường trong giao diện điều hướng của mình. Nếu sống ở khu vực không có đường cao tốc thu phí, có thể người dùng chưa từng nghe đến các khoản phí này. Nhưng nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi hoặc chuyển nhà, việc biết được tuyến đường có thu phí hay không là cần thiết.

Một số khu vực thu phí đường cao tốc còn hiển thị cả số tiền ước tính mà người dùng phải trả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi thiết lập chỉ đường lái xe trên Google Maps, người dùng sẽ thấy biểu tượng hình tròn có số 1 bên trong, giống như một đồng xu, cho biết tuyến đường có thu phí. Thậm chí, một số tuyến đường còn xuất hiện tổng số tiền mà người dùng dự kiến phải trả, tùy thuộc vào việc người dùng có bật tùy chọn Xem giá thu phí hay không.

Để truy cập thông tin này, người dùng chỉ cần mở chi tiết chỉ đường, cuộn xuống và nhấp vào biểu tượng phí cầu đường. Tại đây, người dùng cũng có thể bật hoặc tắt tùy chọn "Tránh trạm thu phí". Lưu ý, mặc dù thông tin này có sẵn trong bản đồ Google đã lưu ngoại tuyến, nhưng sẽ không được cập nhật theo thời gian thực. Google cho biết họ hợp tác với các cơ quan chính quyền ở một số khu vực để đưa ra các ước tính phí cầu đường, nhưng nếu có sự thay đổi gần đây về chi phí, người dùng có thể không thấy thông tin cập nhật ngay lập tức.

Google Maps là dịch vụ điều hướng được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Chi phí di chuyển trên Google Maps chỉ là 'tham khảo'

Ngoài ra, Google Maps cũng hỗ trợ người dùng tra cứu giá vé phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, mặc dù chỉ dẫn thường chính xác và có thể được cập nhật theo thời gian thực, thông tin về giá vé có thể không được cập nhật đầy đủ.

Kể từ khi tích hợp Google Transit vào Maps năm 2007, giá vé giao thông công cộng được tính toán dựa trên thông tin từ các nhà điều hành, với giả định mỗi chặng sẽ tính một mức giá cố định. Tuy nhiên, nhiều cơ quan quản lý giao thông công cộng có hệ thống phức tạp hơn, bao gồm thời gian chuyển tuyến miễn phí và các chương trình miễn phí vé.

Google Maps luôn nỗ lực cập nhật hệ thống định vị giao thông công cộng, nhưng việc cải thiện logic thu phí của ứng dụng vẫn cần được chú trọng hơn. Trong thời gian chờ đợi, hãy liên hệ với cơ quan giao thông công cộng địa phương để có thông tin chi tiết về giá vé và tận dụng các tính năng như thêm thẻ lên xe vào Google Wallet nếu có thể.