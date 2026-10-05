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    Công nghệThủ thuật

    Bản đồ ngoại tuyến Google Maps có thể hoạt động trong bao lâu?

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Bản đồ ngoại tuyến tải từ Google Maps có thể lưu trữ dữ liệu tối đa được bao lâu?

    Google Maps hỗ trợ tính năng tải bản đồ ngoại tuyến giúp người dùng tiếp tục dẫn đường khi không có kết nối internet ổn định. Khi được lưu về máy, các bản đồ này có giá trị sử dụng trong trọn vẹn một năm và cung cấp đầy đủ tính năng tìm kiếm địa chỉ, cây xăng hay doanh nghiệp tương tự như khi trực tuyến, miễn là người dùng không đi ra ngoài phạm vi ranh giới đã tải.

    Bản đồ ngoại tuyến Google Maps có thể hoạt động được trong bao lâu? - Ảnh 1.

    Bản đồ ngoại tuyến trên Google Maps có thể hoạt động được trọn vẹn một năm

    ẢNH: CHATGPT

    Thời hạn lưu trữ bản đồ ngoại tuyến Google Maps và cách tự động cập nhật

    Ứng dụng cho phép theo dõi thời hạn sử dụng cụ thể của từng khu vực đã lưu, giúp chủ thiết bị nắm rõ thời gian thông tin còn hiệu lực trên máy. Đặc biệt, Google Maps sẽ chủ động tự động cập nhật lại dữ liệu khi bản đồ bước vào 15 ngày sử dụng cuối cùng nếu máy được kết nối với mạng Wi-Fi.

    Để tải dữ liệu, người dùng chỉ cần nhấn vào ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải cạnh thanh tìm kiếm và chọn mục Bản đồ ngoại tuyến (Offline Maps) nằm dưới phần Chia sẻ vị trí (Location Sharing). Tại đây, ứng dụng cung cấp tùy chọn tải bản đồ Nhà riêng (Home) hoặc cho phép tự chọn vùng mong muốn, trong đó các khu vực nhỏ chỉ chiếm chưa đầy 100 MB dung lượng và mất vài phút để tải về.

    Sau khi hoàn tất, bản đồ có thể truy cập bất kỳ lúc nào kể cả khi điện thoại bật chế độ máy bay, đồng thời người dùng có thể đổi tên, cập nhật hoặc xóa dữ liệu thông qua biểu tượng ba dấu chấm. Trong phần Cài đặt (Settings) của menu này, người dùng cũng có thể kích hoạt tùy chọn tải qua dữ liệu di động hoặc bật tính năng tự động cập nhật bản đồ (Auto-Update Offline Maps) khi có Wi-Fi.

    Ngoài ra, hệ thống còn gợi ý các bản đồ cần tải dựa trên điểm đến phát hiện từ Gmail hay Google Travel. Người dùng có thể tùy chỉnh phạm vi tải về thủ công hoặc kích hoạt cài đặt tự động tải các khu vực được đề xuất để ứng dụng chủ động xử lý toàn bộ thao tác.

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