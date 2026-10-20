Một thao tác trên Google Maps khiến dữ liệu di động hao hụt nhanh hơn

Nhiều người dùng Google Maps có thể không biết rằng, mỗi lần khởi động ứng dụng, họ có thể tiêu tốn từ 1 đến 2 MB dữ liệu, và thêm khoảng 1 MB nữa cho mỗi lần thu nhỏ hoặc cuộn trang. Mặc dù lượng dữ liệu này không lớn, nhưng nó có thể trở thành vấn đề nếu người dùng đang sử dụng gói cước dữ liệu hạn chế.

Các thao tác phóng to bản đồ cũng có thể tiêu tốn vài MB dữ liệu di động ẢNH: REUTERS

Theo giải thích từ BGR, Google Maps xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ với 23 cấp độ thu phóng, cho phép người dùng xem toàn cầu hoặc thu nhỏ đến từng khu phố. Ứng dụng này sử dụng các lớp phủ tiêu chuẩn để hiển thị hình dạng và đường nét, cùng với các thẻ meta xác định các đối tượng như đường phố. Khi bật lớp phủ vệ tinh, người dùng sẽ phải xử lý nhiều nguồn hình ảnh có độ phân giải khác nhau, dẫn đến việc ứng dụng không thể lưu trữ tất cả dữ liệu.

Cách Google Maps tiêu tốn dữ liệu khi hoạt động ra sao?

Khi phóng to hoặc cuộn trên Google Maps, ứng dụng cần tải các ô (tile) mới để hiển thị. Một ô mới có độ phân giải 512 x 512 có thể tiêu tốn từ vài chục kilobyte (kB) đến hơn 100 kB, tùy thuộc vào lớp phủ đang sử dụng. Khi mở ứng dụng lần đầu, một số ô cần được tải và việc cuộn hay thay đổi mức độ thu phóng sẽ yêu cầu tải thêm nhiều ô mới.

Ngoài ra, Google Maps còn truy cập vào nhiều thông tin được cập nhật thường xuyên, như giờ hoạt động, số điện thoại và đánh giá của các địa điểm. Tình trạng giao thông và thời gian đến của phương tiện công cộng cũng được cập nhật theo thời gian thực. Trong khi đó, chế độ điều hướng yêu cầu tải các ô bản đồ mới khi di chuyển, có thể tiêu tốn hơn 200 MB dữ liệu mỗi giờ.

Đặc biệt, các tính năng như Street View và Live View sử dụng công nghệ AR để chỉ đường đi bộ cũng tiêu tốn nhiều dữ liệu. Chính vì vậy, nếu đang trong tình trạng hạn chế dữ liệu di động, người dùng được khuyến cáo sử dụng Google Maps khi kết nối Wi-Fi, tải xuống và lưu bản đồ ngoại tuyến, đồng thời tắt lớp phủ vệ tinh để tiết kiệm dữ liệu.