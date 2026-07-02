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Bí ẩn phía sau đường viền chấm đỏ xuất hiện trên Google Maps

Kiến Văn
Kiến Văn
Giống như bất kỳ bản đồ truyền thống nào, Google Maps sử dụng nhiều biểu tượng và ký hiệu khác nhau trong chế độ điều hướng và xem đường phố.

Mỗi ký hiệu đều mang một ý nghĩa riêng và với số lượng phong phú, người dùng có thể cần một hướng dẫn để hiểu rõ hơn về chúng. Các đường và ký hiệu đa dạng, cùng với những biểu tượng độc đáo, không chỉ tạo nên sự khác biệt cho Google Maps so với các ứng dụng khác như Waze, mà còn giúp người dùng dễ dàng nhận diện thông tin cần thiết.

Bí ẩn phía sau đường viền chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ Google Maps - Ảnh 1.

Dấu chấm đỏ trên Google Maps hiển thị các chức năng khác nhau

ẢNH: K. VĂN

Một trong những ký hiệu phổ biến trên Google Maps là các đường chấm đỏ. Những đường này có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau, từ thành phố cho đến những địa hình nhỏ hơn như núi hoặc khu vực ven biển. Vậy mục đích của những viền chấm đỏ này là gì?

Về cơ bản, chúng thường được sử dụng để đánh dấu ranh giới hoặc vật cản, không nhất thiết phải là ranh giới vật lý. Ví dụ, các đường chấm đỏ có thể chỉ ra ranh giới của thành phố, hoặc các khu vực ven biển có thể tiếp cận.

Ngoài ra, các đường chấm đỏ cũng có thể được sử dụng để làm nổi bật các tuyến cáp treo trượt tuyết, đường đi bộ, đường mòn leo núi, và các khu vực công cộng như công viên nhỏ. Đối với các biển báo đường bộ và đường cao tốc, chúng có thể chỉ ra các đoạn đường bị đóng và cung cấp thông tin về thời gian dự kiến mở lại.

Cách hiển thị các đường chấm đỏ trên Google Maps

Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra các đường chấm đỏ trên Google Maps, cả trên máy tính và thiết bị di động. Khi mở Google Maps ở chế độ xem mặc định, người dùng sẽ không thấy các ký hiệu này. Để hiển thị chúng, người dùng chỉ cần tìm kiếm tên của một thành phố hoặc thị trấn. Ví dụ, khi tìm kiếm "Đà Nẵng", các đường chấm đỏ sẽ xuất hiện, xác định ranh giới của thành phố.

Cần lưu ý rằng Google liên tục cập nhật và điều chỉnh Google Maps nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Một số tính năng có thể không hiển thị trừ khi người dùng đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Trong năm 2026, Google đã bổ sung nhiều tính năng mới cho dịch vụ bản đồ, cùng với nhiều tính năng ít được biết đến mà người dùng có thể khai thác để nâng cao khả năng điều hướng của mình.

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