Vì sao Google Maps không hiện tốc độ tối đa khi dẫn đường?

Việc tuân thủ giới hạn tốc độ là một trong những kỹ năng quan trọng mà mọi tài xế cần nắm vững khi di chuyển trên đường. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có biển báo giới hạn tốc độ rõ ràng, dẫn đến những khó khăn cho người lái xe. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tính năng hiển thị giới hạn tốc độ trên Google Maps rất hữu ích cho những tài xế, đặc biệt khi di chuyển sang những đoạn đường mới.

Không phải lúc nào Google Maps cũng hiển thị giới hạn tốc độ cho người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHCRUNCH

Mặc dù vậy, đôi khi tính năng này không hiển thị mà nguyên nhân có thể xuất phát từ một số lý do. Thứ nhất, quốc gia người dùng đang ở có thể chưa hỗ trợ tính năng giới hạn tốc độ. Trong khi một số thành phố lớn có thể cung cấp thông tin này, các vùng nông thôn có thể không có.

Thứ hai, người dùng có thể đang sử dụng phiên bản cũ của Google Maps, do đó hãy cập nhật ứng dụng để khắc phục vấn đề. Thứ ba, có thể Google Maps chưa lập bản đồ chính xác khu vực mà tài xế đang di chuyển, dẫn đến việc thiếu dữ liệu giới hạn tốc độ.

Cách kích hoạt chế độ hiển thị giới hạn tốc độ trên Google Maps

Ngoài ra, một lý do khác là có thể người dùng chưa bật tính năng này trên thiết bị của mình. Để bật giới hạn tốc độ trên Google Maps, hãy mở ứng dụng, chạm vào ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải, chọn Cài đặt > Đi theo chỉ dẫn và kéo xuống dưới để kích hoạt Hiển thị giới hạn tốc độ. Ngoài ra, người dùng cũng có thể kích hoạt Hiện đồng hồ tốc độ để so sánh tốc độ của mình với giới hạn cho phép. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thông tin này không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối.

Người dùng có thể kiểm tra để kích hoạt lại chế độ hiển thị giới hạn tốc độ trên Google Maps ẢNH: K. VĂN

Theo tài liệu về Roads API (API Đường) của Google, độ chính xác của dữ liệu giới hạn tốc độ không thể được đảm bảo và có thể không phải là thời gian thực. Tính đến tháng 6.2026, Google đã liệt kê hơn 40 quốc gia và khu vực có chất lượng dữ liệu tốt, nhưng điều này không đảm bảo rằng dữ liệu sẽ luôn chính xác.

Để đảm bảo tuân thủ giới hạn tốc độ, người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi lái xe, đặc biệt nếu tính năng giới hạn tốc độ của Google Maps không hoạt động. Nếu lái xe qua nhiều quốc gia, hãy chú ý đến các quy định địa phương, đặc biệt trên đường cao tốc hoặc trong khu dân cư. Cũng cần lưu ý rằng một số giới hạn tốc độ có thể thay đổi theo thời gian trong ngày, chẳng hạn như khu vực trường học hoặc biển tạm.

Cuối cùng, nếu có kế hoạch sử dụng Google Maps cho chuyến đi đường dài, hãy tải xuống bản đồ ngoại tuyến cho những khu vực có kết nối kém và sử dụng thông tin giao thông trực tiếp để tránh những chậm trễ không mong muốn.