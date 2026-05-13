Loạt tính năng thông minh vừa được thêm vào Google Maps

Không còn là những đường kẻ xanh đỏ đơn điệu trên màn hình phẳng, Google Maps đã dần 'lột xác' từ đầu năm 2026. Với sự tích hợp sâu của Gemini và công nghệ thực tế tăng cường (AR), ứng dụng này đang định nghĩa lại cách chúng ta di chuyển và tương tác với thế giới thực.

Google Maps ngày càng thông minh hơn với các tính năng AI ẢNH: AFP

Trò chuyện cùng bản đồ với 'Ask Maps'

Điểm sáng lớn nhất chính là tính năng Ask Maps. Thay vì phải loay hoay nhập từng địa điểm dừng chân, người dùng giờ đây có thể trò chuyện với ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên như một người bạn đồng hành.

Bạn có thể đặt những câu hỏi phức tạp như: "Quãng đường nào có nhiều quán cà phê đẹp?" hay "Tìm đường tránh trạm thu phí nhưng phải ít khả năng bị kẹt xe nhất". Nhờ sức mạnh của Gemini, Google Maps không chỉ dẫn đường mà còn đưa ra các lời khuyên thực tế dựa trên mục đích chuyến đi của bạn.

Dẫn đường 'nhập vai' 3D và AR

Để giải quyết bài toán 'mù đường' trong các đô thị chằng chịt, Google đã tung ra mô phỏng lộ trình 3D (Immersive View). Người dùng sẽ được xem trước toàn bộ hành trình dưới dạng thực tế ảo sống động, với hình ảnh tòa nhà và cây cối chân thực như đang đứng tại hiện trường.

Kết hợp với lớp phủ AR (Live View) cải tiến, các mũi tên chỉ hướng sẽ hiện ra ngay trên màn hình camera, ứng dụng sẽ dẫn bạn đến chính xác tận lối vào tàu điện ngầm hay len lỏi qua các tòa nhà nhiều tầng mà không lo nhầm lẫn. Đặc biệt, Maps giờ đây sẽ hướng dẫn bạn theo các cột mốc thực tế như "Rẽ phải ở cửa hàng tiện lợi" thay vì những con số mét khô khan.

Trải nghiệm chỉ đường phong cách 3D của Google Maps ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EVDANCE

Khả năng 'tiên tri' giao thông

Một bước tiến đột phá khác là hệ thống dự đoán định tuyến bằng AI. Không còn đợi đến khi tắc đường mới báo, Google Maps hiện có thể sử dụng dữ liệu lịch sử và các tín hiệu thời gian thực để dự báo ùn tắc từ trước khi nó hình thành. Ứng dụng sẽ chủ động cảnh báo và đề xuất lộ trình thay thế thông minh, giúp bạn luôn là người 'về đích' sớm nhất.

Có thể thấy, với những nâng cấp này, Google đang biến Maps từ một ứng dụng hỗ trợ thành một phần không thể thiếu của phong cách sống hiện đại, nơi mọi rào cản về phương hướng đều được xóa nhòa bởi trí tuệ nhân tạo.