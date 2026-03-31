Google Maps giúp xe điện không lo hết pin giữa đường

Google đã công bố một tin vui cho những người sở hữu xe điện (EV) khi ứng dụng Google Maps sẽ bổ sung hơn 350 mẫu xe vào danh sách hỗ trợ tính năng sạc điện bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Android Auto. Tính năng này sẽ giúp người dùng xe điện dễ dàng xác định các điểm dừng sạc phù hợp dựa trên loại xe và điểm đến đã nhập.

Khi người lái xe nhập thông tin về xe điện và điểm đến, Google Maps sẽ sử dụng AI để tính toán mức tiêu hao pin dự kiến. Ứng dụng sẽ hiển thị mức pin còn lại khi đến đích, đồng thời thông báo thời gian và địa điểm cần dừng sạc. Khả năng này giúp người lái xe không còn lo lắng về việc liệu họ có đủ "năng lượng" để đến nơi cần đến hay không.

Google Maps biến hành trình xe điện trở nên đơn giản hơn ẢNH: GOOGLE

Để sử dụng tính năng này, người dùng chỉ cần mở Google Maps, chạm vào biểu tượng hồ sơ ở góc phải màn hình, vào Cài đặt > Xe của bạn. Trong mục Loại động cơ, chọn Điện. Người dùng cần thêm xe của mình vào, chọn đúng hãng sản xuất, mẫu xe, năm sản xuất và phiên bản. Nhớ đảm bảo thông tin Giắc cắm và bộ sạc là chính xác. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa khi cần thay đổi trước khi nhấn vào Lưu.

Cách Google Maps tính toán mức pin cho xe điện

Google cho biết họ kết hợp AI với các mô hình năng lượng tiên tiến để đưa ra dự đoán chính xác về mức pin, dựa trên trọng lượng xe, dung lượng pin, dữ liệu giao thông thời gian thực, thời tiết và độ cao của đường.

Các thương hiệu xe hỗ trợ tính năng này bao gồm Audi, BMW, Chevrolet, FIAT, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota và Volkswagen. Việc này sẽ giúp chủ sở hữu xe điện dễ dàng lên kế hoạch cho các chuyến đi mà không phải lo lắng về việc tìm kiếm trạm sạc.

Đối với những người sử dụng xe hybrid hoặc xe chạy bằng xăng, Google Maps vẫn có thể chỉ đường đến trạm xăng gần nhất. Chỉ cần nhập "Xăng" vào thanh tìm kiếm, người dùng sẽ thấy danh sách các trạm xăng được sắp xếp theo khoảng cách.

Với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng sạc điện, việc sử dụng xe điện sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam, do đó người dùng hãy nhập tên xe điện của mình trên Google Maps để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo một cách thuận lợi nhất.