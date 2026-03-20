Google Maps thử nghiệm nút bấm mới giúp gửi vị trí cực nhanh

Theo Android Police, Google Maps đang thử nghiệm những thay đổi quan trọng về thiết kế, tập trung vào việc giúp người dùng tiếp cận nhanh các tính năng cốt lõi như chia sẻ vị trí thực tế và tối ưu hóa menu điều hướng khi đang lái xe.

Mặc dù các ứng dụng mạng xã hội hiện đại đều có công cụ chia sẻ vị trí, nhưng ít ai biết rằng Google Maps cũng tích hợp sẵn tính năng này một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, do bị 'giấu' khá kỹ, nhiều người dùng vẫn chưa tiếp cận được. Nhận thấy điều đó, Google đang thử nghiệm một phương thức đơn giản và trực quan hơn.

Nút chia sẻ vị trí Google Maps sẽ xuất hiện ngay giao diện chính

Ở phiên bản hiện tại, để chia sẻ vị trí, người dùng phải nhấn vào chấm xanh trên bản đồ để mở thẻ Vị trí của bạn. Trong bản cập nhật thử nghiệm (phiên bản 26.12), Google đã bổ sung một nút hành động nổi (FAB) nằm ngay phía trên biểu tượng la bàn ở góc dưới bên phải màn hình.

Biểu tượng mới này kết hợp hình ảnh 'vị trí' và 'chia sẻ', giúp người dùng nhận diện ngay lập tức chức năng của nó mà không còn bất kỳ sự mơ hồ nào. Đây là nỗ lực của Google nhằm giúp việc gửi vị trí thực tế cho bạn bè, người thân trở nên nhanh chóng hơn, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp.

Giao diện chia sẻ vị trí trước và sau khi cập nhật của Google Maps ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID POLICE

Bên cạnh nút chia sẻ, Google Maps cũng đang thiết kế lại bảng điều khiển trong chế độ dẫn đường.

Giao diện mới:

Thay vì hiển thị dạng danh sách hoặc lưới nhỏ như trước, các tùy chọn như Báo cáo sự cố, Cài đặt... sẽ được chuyển thành các nút bấm lớn, dễ thao tác hơn khi đang di chuyển. Tinh gọn: Các tùy chọn như Hiển thị mật độ giao thông hay Bản đồ vệ tinh đã được chuyển vào mục cài đặt sâu hơn, giúp màn hình dẫn đường trông thoáng đãng và sạch sẽ hơn đáng kể.

Dù mang lại sự tiện lợi, nhưng bản thiết kế lại này hiện vẫn thiếu tùy chọn Chia sẻ lộ trình chuyến đi, cho thấy Google vẫn đang tiếp tục tinh chỉnh trước khi tung ra bản chính thức. Đối với những người dùng lâu năm đã quen với giao diện bản đồ cũ, những thay đổi này có thể gây chút bỡ ngỡ ban đầu, nhưng sự trực quan là điều không thể phủ nhận.

Những nâng cấp này hứa hẹn sẽ làm thay đổi thói quen sử dụng Google Maps của hàng tỉ người dùng, biến việc điều hướng trở thành một trải nghiệm mượt mà và an toàn hơn.