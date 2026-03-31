Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lý do smartphone sạc rất nhanh rồi bất ngờ chậm lại

Kiến Văn
Kiến Văn
31/03/2026 06:01 GMT+7

Nếu thường xuyên sử dụng chức năng sạc nhanh cho smartphone hoặc xe điện, người dùng có thể thấy một quy luật rất thú vị.

Theo SlashGear, khi sử dụng sạc nhanh, smartphone hoặc xe điện sẽ sạc với tốc độ rất nhanh trong khoảng từ 0 đến 80%, nhưng sau đó sạc chậm lại đáng kể trong 20% cuối cùng. Chẳng hạn, smartphone hiện đại có thể đạt 80% pin chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, trong khi các xe điện như Tesla thường đạt 80% pin chỉ trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh DC.

- Ảnh 1.

Smartphone và xe điện chỉ thực sự sạc nhanh trong 80% dung lượng pin ban đầu

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Nhiều nhà sản xuất, bao gồm Tesla, Apple và Samsung, khuyến nghị người dùng nên giới hạn mức sạc tối đa ở 80% để giảm thiểu hao mòn pin. Tuy nhiên, các công ty này lại không đề cập đến việc chờ sạc đầy sẽ chiếm dụng trạm sạc lâu hơn, do tốc độ sạc giảm đáng kể sau khi đạt 80%.

Có hai lý do chính giải thích tại sao 20% dung lượng cuối cùng của pin lithium-ion cần nhiều thời gian sạc hơn. Thứ nhất, các hệ thống sạc hiện đại tích hợp cơ chế an toàn; thứ hai, liên quan đến hóa học của pin. Khi pin gần đạt dung lượng tối đa, điện áp tăng lên gần giới hạn an toàn, khiến hệ thống quản lý pin tự động giảm dòng điện để ngăn ngừa quá nhiệt. Việc làm chậm quá trình sạc ở mức dung lượng cao giúp bảo vệ các thành phần hóa học bên trong pin và cải thiện độ bền lâu dài.

Cấu tạo hóa học của pin lithium-ion cũng là một yếu tố quan trọng. Pin có cực dương mang điện tích âm và cực âm mang điện tích dương. Khi sạc nhanh, ion lithium được chuyển từ cực âm sang cực dương. Ở mức sạc thấp, cực dương có đủ không gian để tiếp nhận ion lithium. Nhưng khi càng nhiều ion đến, không gian trong cực dương trở nên hạn chế, dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn. Một số ion có thể tích tụ trên bề mặt cực dương và biến thành liti kim loại - hiện tượng này được gọi là "sự lắng đọng liti".

Nếu tiếp tục sạc nhanh sau khi đạt 80%, việc đẩy các ion lithium vào cực dương sẽ trở nên khó khăn hơn và làm tăng tốc độ lắng đọng liti. Đó là lý do tại sao các nhà sản xuất pin, xe điện và smartphone thường giảm tốc độ sạc sau khi đạt 80% hoặc cung cấp tùy chọn tắt sạc ở mức này.

Xiaomi 17 Ultra giải quyết 'cơn ác mộng' của sạc nhanh USB-C

Khi công nghệ sạc nhanh cho thiết bị di động đang gặp nhiều khó khăn về khả năng tương thích, cái tên Xiaomi 17 Ultra nhận được nhiều chú ý.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận