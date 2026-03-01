Giảm mạnh chi phí sản xuất, công nghệ pin mới gây chú ý

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp pin đã chứng kiến nhiều nỗ lực nhằm phát triển các thiết kế pin hiệu quả hơn, đặc biệt là công nghệ pin thể rắn cho xe điện, có khả năng lưu trữ năng lượng gấp đôi so với một số mẫu xe điện Tesla.

Một trong những bước tiến đáng chú ý là sự phát triển của công nghệ pin natri-ion, loại pin không chứa lithium hứa hẹn cung cấp năng lượng cho các thiết bị trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức mà các nhà nghiên cứu cần vượt qua.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm cách phát triển công nghệ pin thay thế lithium-ion ẢNH: REUTERS

Natri-lưu huỳnh được đánh giá là một trong những thiết kế tiềm năng nhất đối với pin natri-ion nhờ tính bền vững và tiết kiệm hơn so với pin lithium-ion. Tuy nhiên, việc sản xuất loại pin này gặp khó khăn do yêu cầu nhiệt độ cao để hoạt động, dẫn đến điện áp thấp và nguy cơ cháy nổ cao.

Công nghệ pin mở đường cho hệ thống điện mặt trời mới

Mới đây, một nhóm nghiên cứu đã công bố giải pháp khả thi giúp khắc phục những nhược điểm nói trên. Họ đã phát triển một loại pin natri-lưu huỳnh mới không cần cực dương, cho phép quá trình sạc di chuyển natri từ các tấm điện phân đến bộ thu dòng điện. Thiết kế không chỉ giảm thiểu lượng natri cần thiết mà còn làm tăng tính an toàn và mật độ năng lượng của pin.

Theo các báo cáo, pin natri-lưu huỳnh có thể giảm đáng kể chi phí sản xuất so với pin lithium-ion hiện tại, với ước tính chỉ khoảng 5,03 USD cho mỗi kilowatt-giờ. Mặc dù không thể thay thế hoàn toàn pin trong smartphone hay laptop, chúng có thể mở ra hướng đi mới cho các hệ thống năng lượng mặt trời thế hệ tiếp theo, bao gồm các tấm pin mặt trời không cần ánh sáng mặt trời để hoạt động.

Sự phát triển này không chỉ thay đổi cách chúng ta nghĩ về pin mà còn có thể định hình tương lai của ngành công nghiệp năng lượng.