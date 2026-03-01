Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Giảm mạnh chi phí sản xuất, công nghệ pin mới gây chú ý

Kiến Văn
Kiến Văn
01/03/2026 16:00 GMT+7

Công nghệ pin natri-lưu huỳnh mới mở ra khả năng lưu trữ năng lượng giá rẻ, an toàn hơn và giảm mạnh phụ thuộc vào lithium.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp pin đã chứng kiến nhiều nỗ lực nhằm phát triển các thiết kế pin hiệu quả hơn, đặc biệt là công nghệ pin thể rắn cho xe điện, có khả năng lưu trữ năng lượng gấp đôi so với một số mẫu xe điện Tesla.

Một trong những bước tiến đáng chú ý là sự phát triển của công nghệ pin natri-ion, loại pin không chứa lithium hứa hẹn cung cấp năng lượng cho các thiết bị trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức mà các nhà nghiên cứu cần vượt qua.

Giảm mạnh chi phí sản xuất, công nghệ pin mới gây chú ý - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm cách phát triển công nghệ pin thay thế lithium-ion

ẢNH: REUTERS

Natri-lưu huỳnh được đánh giá là một trong những thiết kế tiềm năng nhất đối với pin natri-ion nhờ tính bền vững và tiết kiệm hơn so với pin lithium-ion. Tuy nhiên, việc sản xuất loại pin này gặp khó khăn do yêu cầu nhiệt độ cao để hoạt động, dẫn đến điện áp thấp và nguy cơ cháy nổ cao.

Công nghệ pin mở đường cho hệ thống điện mặt trời mới

Mới đây, một nhóm nghiên cứu đã công bố giải pháp khả thi giúp khắc phục những nhược điểm nói trên. Họ đã phát triển một loại pin natri-lưu huỳnh mới không cần cực dương, cho phép quá trình sạc di chuyển natri từ các tấm điện phân đến bộ thu dòng điện. Thiết kế không chỉ giảm thiểu lượng natri cần thiết mà còn làm tăng tính an toàn và mật độ năng lượng của pin.

Theo các báo cáo, pin natri-lưu huỳnh có thể giảm đáng kể chi phí sản xuất so với pin lithium-ion hiện tại, với ước tính chỉ khoảng 5,03 USD cho mỗi kilowatt-giờ. Mặc dù không thể thay thế hoàn toàn pin trong smartphone hay laptop, chúng có thể mở ra hướng đi mới cho các hệ thống năng lượng mặt trời thế hệ tiếp theo, bao gồm các tấm pin mặt trời không cần ánh sáng mặt trời để hoạt động.

Sự phát triển này không chỉ thay đổi cách chúng ta nghĩ về pin mà còn có thể định hình tương lai của ngành công nghiệp năng lượng.

Tin liên quan

Xe điện dùng pin natri-ion đầu tiên gây ấn tượng mạnh

Xe điện dùng pin natri-ion đầu tiên gây ấn tượng mạnh

Ngành công nghiệp xe điện vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng với sự ra mắt của mẫu xe điện chở người sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng pin natri-ion.

Khám phá thêm chủ đề

công nghệ pin lithium-ion natri-ion nghiên cứu pin năng lượng mặt trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận