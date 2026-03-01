Xiaomi 17 Ultra giải quyết 'cơn ác mộng' của sạc nhanh USB-C

Tình trạng hiện tại của USB-C và sạc nhanh đã trở thành một cơn ác mộng cho người dùng khi sự đa dạng của các giao thức sạc và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe pin khiến việc triển khai sạc nhanh trở nên phức tạp. Kết quả là việc tìm kiếm bộ sạc và cáp phù hợp trở thành gánh nặng cho người sử dụng trước khi mọi thứ thay đổi với Xiaomi 17 Ultra.

Công nghệ sạc nhanh độc quyền trở nên lỗi thời trước Xiaomi 17 Ultra ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Xiaomi từ lâu nổi tiếng với công nghệ sạc nhanh, và Xiaomi 17 Ultra không phải là ngoại lệ. Mặc dù vẫn sử dụng cáp USB-A lỗi thời, nhưng các điện thoại cao cấp của hãng hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn sạc phổ biến, bao gồm Unified Fast Charging Standard (UFCS) của Trung Quốc và USB Power Delivery (USB PD) giúp sạc lên đến 100W.

Xiaomi 17 Ultra khiến Apple, Google phải nhìn lại cuộc đua sạc nhanh

Điều đặc biệt ở Xiaomi 17 Ultra là khả năng sạc nhanh với nhiều loại đầu cắm khác nhau, điều khiến các thương hiệu lớn như Apple, Google và Samsung phải "xấu hổ". Với pin silicon-carbon dung lượng 6.000 mAh, Xiaomi 17 Ultra thực sự tạo ra sự khác biệt.

Tuy nhiên, điều ấn tượng không chỉ là tốc độ sạc mà còn là cách Xiaomi tương tác với người dùng. Khi pin còn dưới 20%, hệ điều hành HyperOS sẽ hỏi người dùng có muốn bật chế độ tăng tốc để sạc nhanh hơn hay không - một tính năng tiện lợi, đặc biệt khi bạn cần sạc gấp.

Ngoài ra, Xiaomi 17 Ultra còn có tính năng thông báo nhắc nhở người dùng tắt chế độ sạc nhanh khi pin đã đầy nhằm bảo vệ tuổi thọ pin. Tùy chọn Smart charging cũng tự động điều chỉnh mức công suất để giữ cho thiết bị mát hơn trong quá trình sạc.

Xiaomi 17 Ultra có thể làm việc với nhiều tiêu chuẩn sạc nhanh khác nhau ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Một điểm đáng chú ý khác là Xiaomi 17 Ultra chỉ đạt công suất tối đa khi điện thoại ở trạng thái nghỉ và màn hình tắt nhằm kiểm soát nhiệt độ và mang lại sự thoải mái cho người dùng. Mặc dù việc giảm công suất khi sử dụng điện thoại có vẻ không hợp lý, nhưng điều này thực sự tốt cho tuổi thọ pin.

Tuy nhiên, phần mềm sạc nhanh của Xiaomi vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Chẳng hạn, thông báo "90W Quick Charging" chỉ hiển thị khi sử dụng bộ sạc chính hãng, điều có thể gây nhầm lẫn cho người dùng. Ngoài ra, Xiaomi cũng thiếu chế độ "bypass charging" vốn hữu ích trong một số tình huống. Đây là chế độ cho phép điện thoại lấy điện trực tiếp từ củ sạc để cấp cho hệ thống, thay vì vừa cấp nguồn vừa nạp vào pin như cách sạc thông thường.

Xiaomi 17 Ultra là một sản phẩm tiên phong trong công nghệ sạc nhanh, cung cấp nhiều tính năng theo dõi sức khỏe pin và tùy chọn tùy chỉnh cho người dùng. Mặc dù chưa hoàn hảo, đây được xem là một bước tiến lớn trong việc đạt được tốc độ sạc nhanh mà vẫn bảo vệ sức khỏe pin. Hy vọng các hãng khác, đặc biệt là Apple và Samsung, sẽ sớm bắt kịp với những cải tiến này.