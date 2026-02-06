Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cách chọn cáp USB-C để tận dụng tối đa bộ sạc 100W

Kiến Văn
Kiến Văn
06/02/2026 17:00 GMT+7

Sạc nhanh không chỉ đơn thuần là việc sở hữu một bộ sạc nhanh mà còn cần phải có một sợi cáp USB phù hợp.

Tuy nhiên, việc chọn mua cáp USB không hề đơn giản như mua bộ sạc. Thị trường hiện nay tràn ngập các lựa chọn cáp giá rẻ, với nhiều trong số đó thiếu các thành phần phần cứng cần thiết để hỗ trợ sạc công suất cao như 100W.

Đừng khiến bộ sạc 100W tiền triệu vô dụng chỉ vì vài chục nghìn đồng - Ảnh 1.

Bộ sạc 100W có thể thành “đồ trang trí” chỉ vì sợi cáp rẻ

ẢNH: K. VĂN

Để sạc nhanh và hiệu quả, cáp USB của người dùng cần có chip E-Marker. Nếu không có chip này, thiết bị sẽ chỉ có thể sạc ở tốc độ thấp, dẫn đến thời gian sạc lâu hơn và hiệu suất kém. Trước đây, việc cắm cáp vào bộ sạc và để nó tự hoạt động là đủ, nhưng với công nghệ sạc USB-C Power Delivery (PD) hiện đại, bộ sạc, cáp và thiết bị sẽ tự động điều chỉnh điện áp và dòng điện để đảm bảo an toàn.

Sạc 100W yêu cầu cáp sạc có khả năng cung cấp điện áp 20V ở dòng điện 5A. Nếu bất kỳ bộ phận nào trong quá trình sạc không được chứng nhận để chịu được dòng điện lớn, toàn bộ hệ thống sẽ tự động giảm công suất xuống 60W - mức an toàn được hỗ trợ bởi tất cả các cáp, thiết bị và bộ sạc USB-C.

Để đạt được công suất 100W, cáp cần có chip E-Marker, cho phép bộ sạc nhận diện cáp và đảm bảo rằng nó có thể chịu được dòng điện 5A. Nếu không có tín hiệu E-Marker, bộ sạc sẽ tự động giảm công suất xuống 3A, bất kể cáp có vẻ dày hay đắt tiền đến đâu.

Đừng khiến bộ sạc 100W tiền triệu vô dụng chỉ vì vài chục nghìn đồng - Ảnh 2.

Giá cáp sạc 240W từ các thương hiệu uy tín hiện nay vào khoảng 200.000 đồng

ẢNH: K. VĂN

Vậy làm thế nào để biết cáp có hỗ trợ sạc 100W hay không? Cách đơn giản nhất là kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua. Cáp hỗ trợ sạc 100W thường sẽ ghi rõ có chip E-Marker và công suất định mức 20V/5A. Ngoài ra, chiều dài cáp cũng rất quan trọng và cáp dài hơn cần lớp cách điện tốt hơn để đảm bảo an toàn khi cung cấp dòng điện 5A.

Nếu không chắc chắn về chất lượng cáp, một trong những cách tốt nhất để kiểm tra là sử dụng công cụ kiểm tra USB. Các thiết bị này cho phép người dùng kiểm tra dung lượng làm việc của cáp. Một số sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường có khả năng kiểm tra nhiều loại cáp và phát hiện chip E-Marker bên trong cáp.

Trong trường hợp vẫn còn nghi ngờ về khả năng cung cấp công suất 100W của cáp, hãy cân nhắc việc nâng cấp. Với giá chỉ khoảng 200.000 đồng cho một cáp USB 240W được chứng nhận, việc đầu tư vào một cáp mới là lựa chọn an toàn và hiệu quả.

Khám phá thêm chủ đề

