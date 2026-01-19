Cách phân biệt cáp USB sạc nhanh và cáp công suất thấp

Theo BGR, thời gian sạc được rút ngắn đồng nghĩa với trải nghiệm sử dụng tốt hơn, đặc biệt trong những tình huống người dùng bận rộn. Tuy nhiên, việc một thiết bị có khả năng sạc nhanh không đảm bảo rằng người dùng sẽ luôn đạt được tốc độ sạc tối đa. Để tận dụng khả năng sạc nhanh, người dùng cũng cần có bộ sạc và cáp USB phù hợp.

Ngay cả cáp sạc USB-C cũng không có nghĩa có thể đạt tốc độ sạc tối đa đến 240W ẢNH: K. VĂN

Nhưng làm thế nào để phân biệt giữa cáp USB hỗ trợ sạc nhanh và công suất thấp hơn là câu hỏi được nhiều người đặt ra, đặc biệt khi mua phụ kiện mới hoặc đơn giản là mượn cáp sạc từ bạn bè.

Giới hạn sạc nhanh trên cáp USB-C to USB-A

Điều mà người dùng cần biết trước tiên là ngay cả khi phần lớn cáp hiện nay đều là USB-C, không phải tất cả đều hỗ trợ tốc độ sạc tối đa. Nếu sử dụng cáp USB-C to USB-A, người dùng có thể gặp phải những hạn chế về tốc độ sạc.

Để đạt được tốc độ sạc nhanh nhất, người dùng cần biết điện thoại hoặc máy tính của mình hỗ trợ công suất sạc tối đa bao nhiêu. Ví dụ, nếu điện thoại hỗ trợ sạc 60W, người dùng cần một bộ sạc và cáp USB có công suất ít nhất 60W. Nếu sử dụng cáp có công suất thấp hơn, thời gian sạc sẽ lâu hơn.

Hầu hết điện thoại hiện nay đều sử dụng cổng USB-C và đi kèm với cáp USB-C trong hộp. Cáp này sẽ sạc điện thoại với tốc độ nhanh nhất khi kết hợp với bộ sạc tương thích. Tuy nhiên, cáp USB-A thông thường chỉ hỗ trợ tốc độ sạc từ 2,5W đến 18W, nhưng để đạt tốc độ 18W, người dùng cần cáp hỗ trợ công nghệ Quick Charge 3.0.

Nhiều cáp sạc USB-C hiện nay ghi công suất hỗ trợ tối đa để người dùng dễ nhận biết ẢNH: EBAY

Một số nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như Oppo, OnePlus, Vivo và iQOO cung cấp công nghệ sạc độc quyền với tốc độ lên đến 120W. Tuy nhiên, để đạt được tốc độ này, người dùng cần sử dụng cáp và bộ sạc chuyên dụng của họ.

USB-C to USB-C là cáp tối ưu cho sạc nhanh

Để đạt tốc độ sạc nhanh nhất, người dùng nên tránh sử dụng cáp có một đầu USB-A, thay vào đó hãy chuyển sang sử dụng cáp USB-C to USB-C. Nhưng ngay cả khi sử dụng cáp USB-C to USB-C, không phải tất cả đều hỗ trợ cùng tốc độ sạc tối đa. Người dùng nên chọn cáp được chứng nhận bởi USB Implementers Forum (USB-IF) để đảm bảo chất lượng. Cáp sẽ có các ký hiệu cụ thể, bao gồm cả logo cáp ghi tốc độ truyền tải và công suất.

Ví dụ, cáp USB-C to USB-C hỗ trợ tốc độ sạc 240W cần thiết để sạc điện thoại trong hình minh họa bài viết được đánh dấu bằng logo 240W và tốc độ truyền đến 40 Gbps, vốn được in (hoặc dập nổi) trên đầu nối.

Nếu có nhiều thiết bị USB-C, tốt hơn hết người dùng hãy đầu tư vào cáp và bộ sạc hỗ trợ tốc độ sạc 100W hoặc 240W để đảm bảo mỗi thiết bị được sạc ở tốc độ tối đa.