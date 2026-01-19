Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Cách phân biệt cáp USB sạc nhanh và cáp công suất thấp

Kiến Văn
Kiến Văn
19/01/2026 09:26 GMT+7

Sạc nhanh đang ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với người tiêu dùng khi chọn mua smartphone hoặc các thiết bị điện tử mới.

Theo BGR, thời gian sạc được rút ngắn đồng nghĩa với trải nghiệm sử dụng tốt hơn, đặc biệt trong những tình huống người dùng bận rộn. Tuy nhiên, việc một thiết bị có khả năng sạc nhanh không đảm bảo rằng người dùng sẽ luôn đạt được tốc độ sạc tối đa. Để tận dụng khả năng sạc nhanh, người dùng cũng cần có bộ sạc và cáp USB phù hợp.

Phân biệt cáp USB sạc nhanh và cáp công suất thấp - Ảnh 1.

Ngay cả cáp sạc USB-C cũng không có nghĩa có thể đạt tốc độ sạc tối đa đến 240W

ẢNH: K. VĂN

Nhưng làm thế nào để phân biệt giữa cáp USB hỗ trợ sạc nhanh và công suất thấp hơn là câu hỏi được nhiều người đặt ra, đặc biệt khi mua phụ kiện mới hoặc đơn giản là mượn cáp sạc từ bạn bè.

Giới hạn sạc nhanh trên cáp USB-C to USB-A

Điều mà người dùng cần biết trước tiên là ngay cả khi phần lớn cáp hiện nay đều là USB-C, không phải tất cả đều hỗ trợ tốc độ sạc tối đa. Nếu sử dụng cáp USB-C to USB-A, người dùng có thể gặp phải những hạn chế về tốc độ sạc.

Để đạt được tốc độ sạc nhanh nhất, người dùng cần biết điện thoại hoặc máy tính của mình hỗ trợ công suất sạc tối đa bao nhiêu. Ví dụ, nếu điện thoại hỗ trợ sạc 60W, người dùng cần một bộ sạc và cáp USB có công suất ít nhất 60W. Nếu sử dụng cáp có công suất thấp hơn, thời gian sạc sẽ lâu hơn.

Hầu hết điện thoại hiện nay đều sử dụng cổng USB-C và đi kèm với cáp USB-C trong hộp. Cáp này sẽ sạc điện thoại với tốc độ nhanh nhất khi kết hợp với bộ sạc tương thích. Tuy nhiên, cáp USB-A thông thường chỉ hỗ trợ tốc độ sạc từ 2,5W đến 18W, nhưng để đạt tốc độ 18W, người dùng cần cáp hỗ trợ công nghệ Quick Charge 3.0.

Phân biệt cáp USB sạc nhanh và cáp công suất thấp - Ảnh 2.

Nhiều cáp sạc USB-C hiện nay ghi công suất hỗ trợ tối đa để người dùng dễ nhận biết

ẢNH: EBAY

Một số nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như Oppo, OnePlus, Vivo và iQOO cung cấp công nghệ sạc độc quyền với tốc độ lên đến 120W. Tuy nhiên, để đạt được tốc độ này, người dùng cần sử dụng cáp và bộ sạc chuyên dụng của họ.

USB-C to USB-C là cáp tối ưu cho sạc nhanh

Để đạt tốc độ sạc nhanh nhất, người dùng nên tránh sử dụng cáp có một đầu USB-A, thay vào đó hãy chuyển sang sử dụng cáp USB-C to USB-C. Nhưng ngay cả khi sử dụng cáp USB-C to USB-C, không phải tất cả đều hỗ trợ cùng tốc độ sạc tối đa. Người dùng nên chọn cáp được chứng nhận bởi USB Implementers Forum (USB-IF) để đảm bảo chất lượng. Cáp sẽ có các ký hiệu cụ thể, bao gồm cả logo cáp ghi tốc độ truyền tải và công suất.

Ví dụ, cáp USB-C to USB-C hỗ trợ tốc độ sạc 240W cần thiết để sạc điện thoại trong hình minh họa bài viết được đánh dấu bằng logo 240W và tốc độ truyền đến 40 Gbps, vốn được in (hoặc dập nổi) trên đầu nối.

Nếu có nhiều thiết bị USB-C, tốt hơn hết người dùng hãy đầu tư vào cáp và bộ sạc hỗ trợ tốc độ sạc 100W hoặc 240W để đảm bảo mỗi thiết bị được sạc ở tốc độ tối đa.

Tin liên quan

Hai chỉ số cần có khi mua bộ sạc nhanh USB-C

Hai chỉ số cần có khi mua bộ sạc nhanh USB-C

Hiện nay, việc sở hữu một điện thoại mới hay máy tính xách tay chơi game mạnh mẽ thường thu hút sự chú ý hơn so với những phụ kiện như bộ sạc.

Khám phá thêm chủ đề

sạc nhanh USB-C USB-A cáp sạc kinh nghiệm mua sắm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận