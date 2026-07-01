Cảnh báo nhiều lỗ hổng trên tính năng chia sẻ tệp

Cả AirDrop và Quick Share đều là những công cụ hữu ích cho phép người dùng iPhone và Android gửi ảnh và tập tin đến các thiết bị gần đó chỉ trong vài giây mà không cần kết nối Wi-Fi hay thiết lập tài khoản. Gần đây, Google đã hỗ trợ AirDrop trên các thiết bị Android, làm tăng tính tiện lợi của việc chia sẻ dữ liệu.

Cả iPhone và Android đều có tính năng chia sẻ dữ liệu giữa hai thiết bị gần nhau rất tiện lợi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu bảo mật tại Trung tâm An ninh Thông tin CISPA Helmholtz (Đức) đã chỉ ra rằng sự tiện lợi này có thể khiến thiết bị của người dùng dễ bị tấn công. Theo báo cáo từ Help Net Security, có sáu lỗ hổng tiềm ẩn ảnh hưởng đến các thiết bị iOS, Android, macOS và Windows. Trong đó, ba lỗ hổng liên quan đến AirDrop, chủ yếu tập trung vào tiến trình sharingd - một thành phần quan trọng cho các tính năng như AirPlay và Handoff. Ba lỗ hổng còn lại liên quan đến Quick Share và hệ thống của Windows.

Hiện tại, cả Apple và Google đã được thông báo về các lỗ hổng này. Hai trong số đó đã được vá lỗi, trong khi bốn lỗ hổng còn lại đang trong quá trình điều tra để có bản vá chính thức. Người dùng cũng có thể tự bảo vệ mình bằng cách điều chỉnh cài đặt kết nối của thiết bị với AirDrop và Quick Share.

Người dùng iPhone và Android nên làm gì?

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng AirDrop và Quick Share hoạt động bằng cách chạy các dịch vụ có đặc quyền trong nền, liên tục "lắng nghe" dữ liệu từ các thiết bị khác. Điều đó có nghĩa là kẻ tấn công chỉ cần một máy tính xách tay và đứng trong phạm vi 3 đến 4 mét để thực hiện các lệnh tấn công, gây ra sự cố cho hệ thống.

Người dùng nên điều chỉnh lại các lựa chọn chia sẻ trong AirDrop và QuickShare ẢNH: K. VĂN

Để bảo vệ bản thân, người dùng nên điều chỉnh cài đặt chia sẻ của mình. Với iPhone, người dùng AirDrop có ba lựa chọn gồm Không nhận, Chỉ Danh bạ và Mọi người trong 10 phút. Theo khuyến cáo, việc chuyển sang chế độ Không nhận là cách tốt nhất để kiểm soát kết nối, mặc dù điều này có thể gây bất tiện khi chia sẻ nhiều dữ liệu. Tùy chọn chỉ cho phép danh bạ cũng là một giải pháp hữu ích.

Mặc dù Apple đang nỗ lực cải thiện quyền riêng tư trong AirDrop, người dùng vẫn nên cẩn trọng và không nên để chế độ "Mọi người trong 10 phút" mở nhằm bảo vệ thiết bị và quyền riêng tư của mình.