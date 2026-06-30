Người dùng iPhone cần cập nhật iOS 26.5.2 ngay lập tức

iOS 26.5.2 là một bản cập nhật bảo mật quan trọng nhằm bảo vệ người dùng iPhone trước các mối đe dọa từ tội phạm mạng, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy sự phát triển của các công cụ tấn công.

Người dùng iPhone tương thích có thể kiểm tra thông tin cập nhật trong ứng dụng Cài đặt ẢNH: K. VĂN

Bản cập nhật này được cho là nhằm khắc phục tới 25 lỗ hổng bảo mật khác nhau. Theo thông tin từ Apple, iOS 26.5.2 sửa chữa một số lỗ hổng nghiêm trọng có thể cho phép ứng dụng độc hại gây ra hiện tượng tắt máy đột ngột, làm hỏng bộ nhớ hệ thống, ghi dữ liệu không mong muốn hoặc thậm chí rò rỉ thông tin nhạy cảm. Một lỗi trong dòng IOGPU cũng đã được khắc phục nhằm ngăn chặn tình trạng tắt máy đột ngột.

Ngoài ra, bản cập nhật iOS 26.5.2 còn giúp sửa nhiều lỗi trong công cụ WebKit trên trình duyệt Safari, vốn cho phép các trang web độc hại truy cập thông tin nhạy cảm của người dùng, trích xuất dữ liệu giữa các trang web, đồng thời vượt qua các cơ chế bảo mật của trình duyệt. Apple cũng đã giải quyết các lỗ hổng trong WebRTC, tiện ích mở rộng web và libxslt, vốn có thể khiến Safari hoặc các tiến trình hệ thống gặp sự cố khi truy cập các trang web được thiết kế để khai thác những lỗ hổng này.

Người dùng iPhone được khuyến nghị nên tải xuống bản cập nhật iOS 26.5.2 càng sớm càng tốt. Để thực hiện, hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Bản cập nhật này không chỉ mang lại các bản vá bảo mật mà còn hứa hẹn nhiều cải tiến lớn hơn trong phiên bản iOS 27 sắp tới.