Vì sao iPhone bất ngờ hiện cảnh báo 'Slow Charger'?

Thông báo "Slow Charger" là một tính năng đã xuất hiện kể từ iOS 18, nơi Apple muốn thông báo rõ ràng cho người dùng về tình trạng sạc chậm của iPhone. Thông báo này sẽ xuất hiện trên màn hình khóa, tuy nhiên không nhất thiết có nghĩa có vấn đề với bộ sạc, cáp hay iPhone. Thực tế, thông báo này có thể chỉ ra rằng iPhone có thể đang quá nóng, dẫn đến việc hệ thống tự động giảm tốc độ sạc cho đến khi nhiệt độ được cải thiện.

iPhone thông báo Slow Charger có thể do điện thoại đang quá nhiệt ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Với phiên bản iOS 26, Apple đã làm rõ hơn cách xác định vấn đề với bộ sạc. Nếu iOS phát hiện bộ sạc không tương thích, người dùng sẽ nhận được thông báo Incompatible Charger khi truy cập vào ứng dụng Settings và vào phần thông tin pin. Thông báo Slow Charger thường xuất hiện trong các trường hợp như nhiệt độ môi trường quá cao, sử dụng pin dự phòng trong ngày nóng, hoặc khi bộ sạc không cung cấp đủ điện năng cho iPhone.

Lưu ý khi sạc pin iPhone

Để cải thiện tốc độ sạc, người dùng cần lưu ý đến kiểu máy, môi trường xung quanh và chất lượng phụ kiện như củ sạc và cáp. Đối với những người sở hữu iPhone 16 trở lên, việc sạc lên tới 50% pin chỉ trong 20 phút là hoàn toàn khả thi với bộ sạc 40W trở lên. Với bộ sạc không dây Qi2 25W, người dùng cũng có thể đạt được 50% pin trong 30 phút. Tuy nhiên, thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.

Nếu đang sạc không dây và sử dụng tai nghe USB-C hoặc các phụ kiện khác, tốc độ sạc có thể giảm xuống còn 7,5W. Do đó, Apple khuyên người dùng nên tháo các phụ kiện không cần thiết để tối ưu hóa trải nghiệm sạc. Tốc độ sạc cũng có thể bị ảnh hưởng nếu người dùng đang sử dụng các ứng dụng yêu cầu đồ họa cao hoặc tiêu tốn nhiều tài nguyên, như ứng dụng chụp ảnh, chơi game hay phát trực tuyến.

Nhiệt độ môi trường cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu điện thoại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khi sạc, tốc độ sạc sẽ bị chậm lại hoặc thậm chí không sạc được. Vì vậy, khi sạc iPhone, người dùng nên để thiết bị ở nơi thoáng mát và tránh các ứng dụng, phụ kiện hoặc nhiệt độ quá cao. Dù việc điện thoại ấm lên trong quá trình sạc là bình thường, nhưng nếu quá nóng, iPhone sẽ không thể sạc được. Apple khuyến nghị người dùng nên sử dụng bộ sạc 7,5W trở lên, vì việc sử dụng bộ sạc 5W cũ sẽ làm giảm tốc độ sạc đáng kể.