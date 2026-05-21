Vì sao có cáp USB giá chỉ vài chục nghìn đồng, có loại đắt gấp 10 lần?

Cáp USB hiện nay có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, tùy thuộc vào ứng dụng, thương hiệu và cấu hình. Sự đa dạng của cáp USB không chỉ tạo ra sự phong phú trong lựa chọn mà còn dẫn đến sự chênh lệch giá cả đáng kể.

Nhiều tính năng khác nhau khiến các cáp USB trở nên đắt tiền hơn ẢNH: REUTERS

Sự khác biệt về giá thường xuất phát từ chất liệu sản xuất và các đặc tính kỹ thuật của cáp, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ truyền dữ liệu và khả năng cung cấp điện. Chẳng hạn, cáp USB-C giá rẻ thường được làm từ nhựa PVC kém chất lượng, thay vì nylon bện hoặc silicon bền khiến chúng dễ bị uốn cong và hư hỏng theo thời gian.

Một yếu tố quan trọng khác là số lượng chân cắm. Các loại cáp giá rẻ thường có ít chân cắm hơn, vốn được xem là nguyên nhân chính khiến chúng không thể hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao.

Mua cáp USB đừng chỉ nhìn giá

Khi mua cáp USB, người dùng có thể nhận biết chất lượng thông qua một số dấu hiệu trên bao bì, như chứng nhận USB-IF (Universal Serial Bus-Implementers Forum) và các nhãn an toàn như UL, cUL, CE, UKCA Mark và FCC. Những chứng nhận này đảm bảo cáp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc gia và quốc tế.

Apple có chịu dùng cổng USB-C, bỏ cổng lightning?

Đối với các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao, người dùng nên chọn cáp có chip E-marker giúp cung cấp đúng công suất khi kết hợp với bộ nguồn. Chip này là bắt buộc đối với các cáp có công suất trên 60W nhằm đảm bảo an toàn khi sạc.

Ngoài ra, người dùng cũng cần chú ý đến thế hệ và màu sắc của cáp USB. Cáp USB 3.0 và các phiên bản mới hơn hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và cung cấp dòng điện cao hơn so với USB 2.0. Ví dụ, USB 3.0 có thể truyền dữ liệu lên tới 5 Gbps và cung cấp 900 mAh ở điện áp 5 volt. Cáp USB-C cũng có nhiều thế hệ khác nhau, với tốc độ truyền tải từ 5 - 20 Gbps, trong khi phiên bản mới nhất là USB4 có thể đạt tốc độ lên tới 80 Gbps.

Màu sắc của đầu nối cũng có thể là một chỉ báo về thế hệ cáp. Cáp USB-A từ USB 3.0 trở lên thường có màu xanh lam, vàng hoặc cam bên trong đầu nối, trong khi USB 2.0 thường có màu đen. Trong khi đó, cáp USB-C không sử dụng màu sắc để biểu thị khả năng hoạt động, do đó người dùng nên đọc kỹ thông số kỹ thuật trước khi mua.