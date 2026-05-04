USB4 có thực sự giúp đơn giản hóa USB-C?

Việc phân loại các thế hệ USB có vẻ đơn giản, tuy nhiên mọi thứ lại rất phức tạp. Các phiên bản USB từ 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 cho đến USB4 và USB4 2.0 đã tạo ra một hệ thống đánh số mà nhiều người dùng cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt, trong khi USB4 được kỳ vọng sẽ hoàn thiện những gì mà đầu nối USB-C đã bắt đầu, mọi thứ lại không như vậy.

Mặc dù sử dụng đầu nối tương thích với nhiều phiên bản USB, từ USB 2.0 đến USB4, người dùng có thể gặp phải cổng USB-C với tốc độ khác nhau, từ chậm chạp đến siêu nhanh. Ví dụ, một số cổng USB-C trên iPhone và MacBook Neo chỉ hỗ trợ USB 2.0, chủ yếu phục vụ cho việc sạc và kết nối các thiết bị ngoại vi cơ bản. Hơn nữa, ngay cả khi hỗ trợ tiêu chuẩn sạc cao, tốc độ sạc có thể dao động từ 60W đến 240W, tùy thuộc vào loại cáp mà người dùng sử dụng.

Các tính năng tùy chọn càng khiến USB4 thêm 'rối tung'

USB4 được thiết kế để đơn giản hóa mọi thứ bằng cách tích hợp các công nghệ như Thunderbolt 3, hứa hẹn mang lại tốc độ nhanh hơn và hỗ trợ màn hình tốt hơn. Tuy nhiên, để đạt tiêu chuẩn USB4, không nhất thiết phải hỗ trợ tất cả các công nghệ liên quan, dẫn đến tình trạng nhãn "USB4" có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hai thiết bị có cùng nhãn có thể có hiệu suất hoàn toàn khác nhau, khiến người dùng phải xem xét kỹ lưỡng thông số kỹ thuật.

Tình trạng hỗn loạn về cáp USB hiện nay đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Các cáp USB-C có nhiều loại khác nhau khiến người dùng phải lo lắng về sự tương thích giữa thiết bị, cổng và cáp. Việc xây dựng thương hiệu và dán nhãn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng, khi nhiều ký hiệu và logo hiệu suất không được hiển thị rõ ràng trên các cổng hoặc cáp.

Có lẽ, một cách tiếp cận đơn giản hơn là sử dụng nhãn "USB5" và "USB6" cho các thế hệ tương lai, giống như cách làm với PCIe hoặc Wi-Fi, nhằm giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn thiết bị. Tuy nhiên, trong thực tế, người dùng vẫn phải chấp nhận việc kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật hoặc chỉ đơn giản là cắm thiết bị vào và hy vọng chúng hoạt động.