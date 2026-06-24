Sự thật ít người biết về tuổi thọ cáp USB-C

Hiện nay, cáp USB-C đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống công nghệ khi nó giúp kết nối và sạc cho hầu hết thiết bị mà người dùng sử dụng. Tuy nhiên, có thể nhiều người không biết rằng bản thân tuổi thọ của cáp USB-C có giới hạn nhất định, với ý kiến từ người sử dụng cho biết cáp thường chỉ kéo dài từ 1 đến 2 năm, tùy thuộc vào cách sử dụng và bảo quản của người dùng.

Cáp USB-C có thể hỏng nhanh hoặc chậm phụ thuộc vào cách sử dụng của người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOW-TO GEEK

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi các nhà sản xuất cáp USB-C thường không công bố rõ ràng về tuổi thọ của sản phẩm. Ví dụ, Anker cho biết cáp USB-C của họ đã được thử nghiệm với hơn 30.000 lần uốn cong, nhưng con số này không phản ánh chính xác thời gian sử dụng thực tế.

Vì sao cáp USB-C thường nhanh hỏng?

Theo ý kiến từ nhiều người sử dụng, cáp USB-C có thể bắt đầu hỏng sau khoảng 1 năm sử dụng, với nguyên nhân chủ yếu là do cáp thường xuyên phải chịu áp lực từ việc uốn cong, xoắn và va chạm. Ghi nhận trên diễn đàn r/BuyItForLife, nhiều người dùng cho biết cáp USB-C của họ gặp phải tình trạng kết nối chập chờn, hiệu suất sạc giảm hoặc hư hỏng vật lý chỉ sau vài tuần sử dụng.

Ngay cả với các loại cáp chất lượng cao thường bền hơn do được làm từ vật liệu dày và có kết cấu bện chắc chắn, thực tế cho thấy không có cáp nào có thể tránh khỏi việc hư hỏng theo thời gian.

Để kéo dài tuổi thọ của cáp USB-C, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản. Khi rút cáp, hãy cầm vào đầu nối thay vì dây cáp để giảm áp lực lên các bộ phận bên trong. Cắm thẳng đầu kim loại vào cổng cũng giúp bảo vệ đầu nối. Ngoài ra, cuộn lỏng cáp thành một vòng lớn khi không sử dụng và vệ sinh đầu nối hằng tháng bằng tăm bông và cồn sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn tích tụ.

Việc chăm sóc và bảo quản cáp USB-C đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất cho các thiết bị công nghệ mà người dùng sử dụng hằng ngày.