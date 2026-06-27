Loạt điện thoại Galaxy gần 10 năm tuổi bất ngờ được cập nhật phần mềm

Mặc dù bản cập nhật này không mang lại tính năng mới, nhưng sự xuất hiện của nó đã gây bất ngờ cho người dùng điện thoại Galaxy, bởi sự hỗ trợ phần mềm chính thức cho các thiết bị này đã kết thúc từ nhiều năm trước.

Galaxy S8 được ra mắt từ năm 2017 ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ Android Authority, bản cập nhật firmware mới nhất hiện đã được phân phối đến các phiên bản Galaxy S8 và Galaxy Note8 của Verizon tại Mỹ. Nhật ký thay đổi chính thức từ Verizon cho biết bản cập nhật này tập trung vào việc cải thiện hiệu năng, trong khi SammyFans báo cáo rằng nó cũng nâng cao độ ổn định tổng thể của hệ thống. Mặc dù các cải tiến cụ thể không được nêu rõ, Samsung dường như đã tinh chỉnh phần mềm để giúp các thiết bị cũ này hoạt động đáng tin cậy hơn.

Người dùng điện thoại Galaxy S8 'chớ vội mừng'

Được ra mắt vào năm 2017, Galaxy S8, Galaxy S8+ và Galaxy Note8 đã nhận được bản cập nhật phần mềm định kỳ cuối cùng vào năm 2022. Kể từ đó, các điện thoại này vẫn sử dụng phiên bản Android và các bản vá bảo mật đã lỗi thời. Ngay cả sau bản cập nhật mới nhất này, chúng vẫn tiếp tục chạy các bản vá bảo mật từ năm 2021, có nghĩa chúng không được bảo vệ trước các mối đe dọa bảo mật mới nhất.

Chính vì vậy, người dùng cũng không nên kỳ vọng vào giao diện được làm mới hay chức năng bổ sung nào với bản cập nhật này. Mục tiêu chính của bản cập nhật là cải thiện hiệu năng hằng ngày và giải quyết các vấn đề liên quan đến độ ổn định. Những bản cập nhật như vậy rất hiếm gặp đối với các điện thoại đã hết hạn hỗ trợ chính thức và khiến quyết định của Samsung trở nên đáng chú ý.

Động thái này tương tự như cách tiếp cận của Apple hồi đầu năm nay, khi hãng phát hành bản cập nhật phần mềm cho iPhone 5s nhằm đảm bảo các dịch vụ như FaceTime và iMessage hoạt động bình thường. Đối với những người sở hữu Galaxy S8 và Note 8, bản cập nhật mới mang đến một cải tiến nhỏ nhưng đáng hoan nghênh, đặc biệt cho những ai vẫn sử dụng các thiết bị này như điện thoại dự phòng hoặc điện thoại phụ.